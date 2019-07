Merzen. Von Freitag, 2. August 2019, bis Sonntag, 4. August 2019, richten die Traktoren- und Raritätenfreunde Merzen Treckertreffen aus.

Es ist inzwischen das sechste dieser Art, das auf dem Vereinsgelände im Ortsteil Lechtrup veranstaltet wird und das Merzen bereits weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt macht.

(Weiterlesen: Schaulaufen der Traktoren beim Treckertreffen in Merzen.)



Bereits ab Freitagnachmittag reisen viele der Teilnehmer mit ihren Traktoren auf eigener Achse an. Am Samstag und Sonntag bereitet der Verein wieder viele Aktionen vor. die Traktoren- und Raritätenfreunde für ein informatives Programm in und um ihr Vereinshaus mit Vorführung historischer Maschinen (Dreschkasten) und altem Handwerk (Schmiede, Sägewerk). Und auf einem Feld von der Größe eines Hektars können Oldtimer-Enthusiasten nach Herzenlust ackern.



Start eines Heißluftballons geplant

Am Sonntagvormittag steht eine Ausfahrt auf dem Programm, anschließend werden der älteste Schlepper und der Teilnehmer mit der weitesten Anfahrt prämiert. Das Museumscafé ist am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Erwartet werden laut Ankündigung auch die Ballonsportfreunde aus Halverde, bei gutem Wetter ist ein Start vom Vereinsgelände geplant.