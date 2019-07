Voltlage. Wer hat einmal wöchentlich Lust auf eine Radtour rund um Voltlage? Die Kolpingsfamilie möchte eine neue Gruppe ins Leben rufen. Die erste Ausfahrt ist am Montag, 5. August, geplant. Start ist um 18.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Sportanlage.

Teilnehmen an den Radtouren, die immer montags abends geplant sind, kann jeder, der Lust auf Bewegung und Spaß am Radeln hat. „Jung und alt sind gerne gesehen, eine Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie nicht erforderlich“, sagt das Organisationsteam um Michael Giese, Leopold Ahrens, Norbert Harmeier und Jörg Keßling. Auch die Fahrradtypen spielen keine Rolle, E-Bike-Fahrer sind ebenfalls zur Mitfahrt eingeladen. „Der langsamste Radler gibt das Tempo vor“, sagen sie. Soll heißen: Auf Schnelligkeit und Tempo kommt es nicht an. Anmeldungen für die Touren, die eine gute Stunde dauern sollen, sind nicht erforderlich.



Zwischen April und Oktober

Andernorts starten Radlergruppen unter dem Dach der Sport- und Heimatvereine, in Voltlage will die Kolpingsfamilie ein neues Angebot unter dem Motto „Geselliges Radeln in und um Voltlage“ schaffen. Geplant ist, die Radtouren jeweils von April bis Oktober zu organisieren, also so lange das Wetter radlertauglich ist. Treffpunkt ist stets der Montag um 18.45 Uhr der Parkplatz am Vereinshaus der Sportgemeinschaft Voltlage.



Erste Tour am 5. August

Eine Idee für die Premiere am Montag, 5. August 2019, hat das Quartett bereits. Die erste Radtour könnte am Teufelsberg in Richtung Halverde und Schale führen. Natürlich könnten auch die Teilnehmer Strecken und Ziele vorschlagen.