Voltlage. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am Sonntag, 8. September 2019, findet auf dem Hof Hummert in Voltlage die große Osnabrücker Tierschau statt, verbunden mit dem Bauernmarkt des Landvolk-Ortsverbandes Voltlage.

Zur Vorbereitung dieser Großveranstaltung hat sich das Organisationsteam der Familie Hummert mit Vertretern der Osnabrücker Herdbuch Genossenschaft (OHG), der Voltlager Landwirte, den örtlichen Landfrauen und den Landjugendlichen getroffen. Gemeinsam nahmen sie das von Maria und Benno Hummert mit ihren Söhnen Paul und Hannes vorgesehene Gelände in Augenschein.

220 Milchkühe zu bestaunen

Die Familie Hummert bewirtschaftet 112 Hektar Acker und Grünland und ist ein eingetragener Zuchtviehbetrieb für Schwarzbunte Holstein-Frisian. 220 Milchkühe werden im Boxenlaufstall gehalten, und gemolken wird im Doppelzwölfer Fischgrätenmelkstand. Unterstützt wird die Familie dabei von zwei festangestellten Helfern und einer Teilzeitkraft. Zusätzlich werden 140 Stück Jungvieh und Kälber aufgezogen, die nach einem halben Jahr an Aufzuchtbetriebe gehen und später tragend zurückkommen, wobei die männlichen Tiere in die Bullenaufzucht gehen.

Jungzüchter führen Tiere vor

Alle sechs Jahre ist der Landvolk-Ortsverband Voltlage mit der Ausrichtung des Bauernmarktes an der Reihe. Da die OHG in jedem Jahr die Tierschau, die gleichzeitig stattfindet, im Landkreis unterstützt und bei der Umsetzung behilflich ist, bot sich das weiträumige Areal des Hofes Hummert im Ortsteil Höckel geradezu für die Umsetzung des gemeinsamen Projekts an. Die Tierschau bietet dabei einen Einblick in die moderne Landwirtschaft und die Rinderzucht. Gleichzeitig findet ein Jungzüchtervorführwettbewerb statt, bei dem die jungen Züchter von sechs bis 25 Jahren ihr Können beim Umgang mit den Tieren unter Beweis stellen.

Bereits 58 Aussteller angemeldet

Zum Bauernmarkt haben sich bereits 40 Aussteller angemeldet, außerdem bisher 18 für die Maschinen- und Gewerbeschau. Aber auch Kaninchen, Geflügel und Schafe werden präsentiert, und die örtlichen Landfrauen sorgen mit selbst gebackenem Kuchen und reichlich Kaffee für das leibliche Wohl. Zur Beschäftigung und Belustigung der Kinder haben die Organisatoren einen Streichelzoo, eine Strohburg, einen Riesen-Sandkasten, eine Go-Kart-Bahn und weitere Attraktionen vorgesehen. Ein Besuch mit der ganzen Familie lohnt sich da auf jeden Fall. Eröffnet wird die Veranstaltung am 8. September um 10 Uhr mit einem plattdeutschen Gottesdienst.