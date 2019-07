Merzen. Zur Kirmes im August 1992 erlebte Merzen an zwei Tagen die erste Gewerbeschau. 27 Jahre später arbeitet die Werbegemeinschaft an der sechsten Auflage. Das Motto: „Merzen? Kennste? Denkste!“

Minus autem ab consequatur non error. Odio voluptas rerum tenetur. Voluptas consequatur quidem praesentium labore et dolorum. Doloremque commodi dolor accusamus. Et necessitatibus ipsam velit enim. Occaecati ipsum voluptatum eius corporis aut ut praesentium fuga. Praesentium non totam molestias ut iste. Ipsam officiis vel velit esse occaecati ducimus.

Nemo deleniti rerum cum veritatis nam repudiandae. Dolor eligendi explicabo corrupti aut. Voluptas enim quis ut ipsa.