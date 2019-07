Neuenkirchen. Der Wasserverband Bersenbrück modernisiert seine Kläranlage in Neuenkirchen. Dafür ist das Belebungsbecken auf dem Gelände am Fürstenauer Damm im Neuenkirchener Ortsteil Lintern vollständig entleert worden.

Das Belebungsbecken ist fünf Meter tief, hat einen Durchmesser von 28 Metern und fasst rund 2700 Kubikmeter Schmutzwasser, das entspricht in etwa der Menge von 18.000 Badewannen. Und dieses Belebungsbecken ist laut Wasserverband Bersenbrück das „Kernstück jeder Abwasserreinigung“. Unzählige Mikroorganismen wie beispielsweise Bakterien, die als Belebtschlamm bezeichnet werden, reinigen das Abwasser von Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphorverbindungen. Dabei handelt es sich um einen natürlichen Reinigungsprozess, der so ähnlich auch in einem Fließgewässer stattfindet.Im Belebungsbecken läuft dieser Prozess allerdings viel intensiver, konzentrierter und schneller ab. Der biologische Reinigungsprozess benötigt sehr viel Sauerstoff. Um Sauerstoff in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen, wird Druckluft über ein Belüftungssystem in Form von feinen Bläschen in die Belebungsbecken geblasen.

Energieverbrauch sinkt

Zurzeit wird eines der beiden Belebungsbecken der Kläranlage Neuenkirchen von Grund auf saniert. Nach den positiven Erfahrungen auf der Kläranlage Bersenbrück wird nach Angaben des Wasserverbandes Bersenbrück auch in Neuenkirchen ein energiesparendes Belüftungssystem im Belebungsbecken eingebaut. Zuvor musste das Becken vollständig geleert, freigeräumt und gesäubert werden. Gemeinsam mit einer Fachfirma tauschten die Mitarbeiter des Wasserverbandes die alten Belüfterkerzen gegen eine neue und länger ausgelegte Generation aus. Durch die neuen Belüfterkerzen verbessert sich der notwendige Sauerstoffeintrag. Hinzu kommt, dass die benötigte Sauerstoffmenge für das Belebungsbecken auch deutlich schneller und mit einem geringeren Energieeinsatz erreicht wird.

Zur Sache Kläranlagen in sechs Orten Der Wasserverband Bersenbrück betreibt in seinem Verbandsgebiet Kläranlagen in Bersenbrück, Fürstenau, Quakenbrück, Neuenkirchen, Nortrup und Voltlage. Die Anlage in Neuenkirchen reinigt das Abwasser aus den Gemeinden Merzen und Neuenkirchen, täglich werden zwischen 900 und 1000 Kubikmeter nach Lintern gepumpt. Die Kläranlage ist für 15.000 Einwohnerwerte ausgelegt und wurde 1995 gebaut. Laut Wasserverband liegt die mittlere Auslastung bei 10.400 Einwohnerwerten.





Insgesamt habe sich die Schmutzwasserbelastung für die Kläranlage Neuenkirchen seit der Inbetriebnahme der Abwasservorbehandlung eines ansässigen Industriebetriebes bereits verringert, so der Verband in einer Pressemitteilung. Durch die Verringerung der Schmutzwasserfracht und die Sanierung des Belüftungssystems sei geplant, das zweite Belebungsbecken mittelfristig außer Betrieb zu nehmen.