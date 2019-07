Merzen. Die Neuenkirchener Künstlergruppe „10x anders“ präsentiert ihre Werke zum Thema „…nur draußen“ in der Nachbargemeinde. Bisher war diese Ausstellung mit Werken auf jeweils 2,5 Quadratmeter großen Lkw-Planen neben der St.-Laurentius-Kirche in Neuenkirchen zu sehen. Jetzt kommen die Merzener in den Genuss.

Ein Teil der Künstlergruppe „10x anders“ sowie Gastkünstler Hubertus „August“ Wallenhorst fertigten Kunstwerke auf 1,60 mal 1,60 Meter großen Lkw-Planen. Dieses große Format bereitete den sieben Kunstschaffenden zunächst ein wenig Kopfzerbrechen. Am Endes nahmen sie die Herausforderung an und gestalteten diese ungewöhnlichen Leinwände. Schon bei der Eröffnung im März in Neuenkirchen kam die Idee von Pfarrer Detlef Perk, die Ausstellung auch neben der St.-Lambertus-Kirche zu zeigen.

Eröffnung nach der Abendmesse

Gesagt getan: Am vergangenen Samstag wurde die Ausstellung nach der Abendmesse eröffnet. Pfarrer Perk und Bürgermeister Gregor Schröder begrüßten freuten sich, dass Reinhard Dasenbrock, Rita Denning, Margarete Joseph, Hildegard Leben, Dorothee Plack, Marianne Schulze, Hildegard Schwertmann-Nicolay und Gastkünstler Hubertus „August“ Wallenhorst die großformatigen Bilder neben der Kirche – gut einsehbar von der Hauptstraße – präsentierten. Für die Gruppe „10x anders“ sprach Margarete Joseph Ihren Dank an den Gastgeber Merzen aus. Dass die Ausstellung an Bauzäunen präsentiert wird, die in Dreiecken aufgebaut ist, symbolisiere die Nähe zur Kirche. „Dreiecke stehen für Energie, aber auch für die Dreifaltigkeit“, sagte Joseph, bevor sie auf die einzelnen Bilder und die Künstler einging. „Jeder habe seine ganz individuelle Arbeits- und Gestaltungsweise. Das macht die Ausstellung so vielfältig“, waren sich die Anwesenden schnell einig.



Nicht unerwähnt lassen wollte die Künstlergruppe, dass sie sich bewusst dafür entschieden habe, das zerstörte Bild von Hubertus „August“ Wallenhorst auszustellen. Unbekannte hatten in Neuenkirchen die auf dem Werk angebrachte Holzbüste ausgeschnitten und gestohlen. „Wir wollen dem oder den Tätern zeigen, dass wir weiter an die Öffentlichkeit gehen. Solch eine Respektlosigkeit gegenüber der Kunst ist nicht hinzunehmen“, stellte Margarete Joseph klar.

Mit musikalischer Begleitung

Hocherfreut waren die Gäste von den Darbietungen von Peter Grüter. Er begleitete die Ausstellung nicht nur musikalisch. Er selbst hatte sich im Vorfeld ausgiebig mit der Ausstellung beschäftigt und kurze Texte verlesen, die dem Thema gewidmet waren. Und passend zu Ausstellung und Texten wählte er die Lieder aus. Er bot in gekonnter Weise mit Gitarre und Gesang das Stück „Vincent“ als Hommage an den Maler Vincent van Gogh dar. Auch die Stücke „Viertel vor sieben“ von Reinhard Mey oder Klassiker wie „Heute hier, morgen dort“ und „Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen“ trafen den Nerv der Anwesenden, die sich mit großem Applaus bedankten.

Die Ausstellung rund um die St.-Lambertus-Kirche Merzen ist bis Sonntag, 15. September 2019, zu sehen.