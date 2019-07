An der Außenwand des Gasthofs „Weeser Krug“ hängt der Kasten mit dem Defibrillator, den der Verein Weeser Sport angeschafft hat. Foto: Herbert Kempe

Voltlage. Ob an Bahnhöfen, in Banken, Rathäusern oder Einkaufszentren – es gibt immer mehr öffentlich zugängliche Defibrillatoren in Deutschland. Nun ist ein solches Gerät auch am Gasthof „Weeser Krug“ an der Recker Straße im Voltlager Ortsteil Weese.