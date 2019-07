Merzen. Über aktuelle Themen, die zurzeit in der Samtgemeinde Neuenkirchen diskutiert und beraten werden, tauschten sich nach eigenen Angaben die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen aus. Ein Thema war der Neubau des Rathauses in Neuenkirchen.

Dass mit der Gestaltung des Kreisels auf der Bundesstraße 218 in Merzen noch immer nicht begonnen worden sei, sei beim jüngsten Grünen-Treffen auf deutliche Kritik gestoßen, heißt es dazu in einer veröffentlichten Pressemitteilung. „Wir erwarten vom Bürgermeister, dass die Fertigstellung bis zur Gewerbeschau im August abgeschlossen ist“, wird darin Josef Klausing, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Merzener Gemeinderat, zitiert. 13 Jahre nach Fertigstellung müsse dieser Schandfleck nun endlich Geschichte sein.



Dagegen sehen die Grünen nach eigenen Worten den Rathausneubau in Neuenkirchen auf gutem Weg. Dadurch seien aufwendige Übergangslösungen bei einer Sanierung des jetzigen Gebäudes nicht erforderlich, heißt es in der Mitteilung. Allerdings müsse gutes ein Baumanagement dafür sorgen, dass es bei den veranschlagten 3,5 Millionen Euro bleibe. Außerdem müsse auf CO2-vermeidende Bauweise geachtet und möglichst Plusenergiestandard erreicht werden, so der Neuenkirchener Ratsherr August Brackmann. Vorschlag für Biotop

Neues Biotop für Ausgleichsmaßnahmen?

Vorgeschlagen haben die Grünen nach eigener Darstellung die Errichtung eines Biotops, in dem alle rückständigen Kompensationsmaßnahmen zusammengefasst werden können. „In der Nähe des Wacholderhains könnte auf 6,7 Hektar ein Paradies für Tiere geschaffen werden“, erklärte Ronald Hülsmann. In Kürze sei die Vorstellung konkreter Möglichkeiten geplant, kündigte der Merzener Ratsherr an.



Für Voltlage begrüßte Udo Urmann, dass der Wetterschutz an der Bushaltestelle „Alte Molkerei“ endlich fertiggestellt worden sei. „Jetzt braucht niemand mehr im Regen zu stehen“, so der Grünen-Ratsherr. Zu hoffen sei, dass die Dorfküche wie geplant in diesem Jahr in Betrieb gehe. Dadurch könne an der Ganztagsgrundschule ein gesundes Mittagessen, ein offener Mittagstisch, Ernährungsberatung und ein lebendiger Treffpunkt geboten werden.ÖPNV verbessern

Besseres ÖPNV-Angebot

Verbessern wollen die Grünen den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nicht nur in Voltlage. „Im gesamten Nordkreis könnte mit Nulltarif ein starker Anreiz für ein verbessertes Busangebot geschaffen werden“, wird Grüne-Jugend-Vertreter Marvin Wilke in der Mitteilung zitiert. Zur Finanzierung könne der Bund mit der überfälligen CO2-Besteuerung beitragen.

Zurückgestellt worden sei die Errichtung eines Gewächshauses zur Wärmeverwertung aus der geplanten Güllevergärung in Voltlage, erfuhren die Grünen von Betreibervertreter Michael Kruse. Momentan sei geplant, die Wärme für eine noch weitere Aufbereitung der Nährstoffe zu nutzen. Die entsprechenden Entwürfe und Wirtschaftlichkeitsberechnungen seien in Arbeit. Aktuell werde der Landschaftspflegerische Begleitplan ausgearbeitet. Zudem sei man vorangekommen bei der Beschaffung der Ausgleichsflächen.