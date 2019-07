Voltlage. Fast alles wird wie immer bei der Sommernachtsfete mit Beachvolleyballturnier am ersten Juli-Wochenende auf dem Gelände der Firma Bema und der Familie Hülsmann im Voltlager Ortsteil Weese sein. Anders ist, dass in diesem Jahr ein kleines Jubiläum ansteht. Der Weeser Sport, der mittlerweile ein gemeinnütziger Verein ist, richtet zum 15. Mal die Benefiz-Veranstaltung aus.

Die Veranstaltung ist mittlerweile über die regionalen Grenzen hinaus bekannt. Nur so lässt sich erklären, warum im Vorfeld in kürzester Zeit die 40 Startplätze für das Beachvolleyballturnier vergeben waren, und warum sich am Samstag, 6. Juli 2019, zum späten Abend hin die Bema-Halle und das Außengelände in eine Partymeile für vornehmlich junge Gäste verwandeln wird.



Schlagerparty am Freitagabend

Bereits am Freitag, 5. Juli 2019, beginnen ab 20 Uhr die „tollen Tage“ in Weese. Dann startet die Schlagerparty, zu der wieder viele Besucher aus Einrichtungen der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück und die Teilnehmer der Fahrradtour der Gemeinde Voltlage erwartet werden. Für Musik sorgen die inklusive Band Klang Werk aus Bersenbrück sowie DJs. Außerdem gibt es wieder eine Spielkarten-Verlosung mit gespendeten Gewinnen.

40 Team baggern und pritschen

Am Samstag, 6. Juli, startet auf den drei Sandplätzen um 12 Uhr das Beachvolleyball-Turnier. 40 Quattro-Mixed-Teams werden um die Pokale kämpfen. Bis zu 250 mehr oder weniger im Pritschen, Baggern und Schmettern geübte Sportler stellen sich der Herausforderung in den Gruppenspielen, den Qualifizierungs- und Platzierungsspielen. Fast nahtlos schließt sich die Sommernachtsfete an. Für Stimmung sorgen bis zum frühen Morgen die DJs von Party Rocket Flying Passenger.

Erlös fließt dem guten Zweck zu

Der Verein Weeser Sport wird auch die 15. Auflage der Sommernachtsfete und Turnier in den Dienst der guten Sache stellen und mit dem Erlös soziale Projekte in der Region fördern. Unter anderem ist nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren die Arbeit der Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück mit insgesamt 113.500 Euro unterstützt worden.