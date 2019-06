Neuenkirchen. Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Bramscher Straße (Kreisstraße 102) in Neuenkirchen wird am Montag, 8. Juli 2019, wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat der Landkreis Osnabrück auf Anfrage mitgeteilt.

Eigentlich sollte der Bau der beiden Linksabbiegerspuren in Höhe des Gewerbegebietes Vinter Höhe bereits zum Ende dieser Woche abgeschlossen werden. „Es mussten jedoch sehr umfangreiche, nicht in diesem Umfang vorhergesehene Arbeiten an den Versorgungsleitungen durchgeführt werden“, erklärt Kreissprecher Burkhard Riepenhoff auf Anfrage unserer Redaktion die Verzögerung. Die Lage der vorhandenen Versorgungsleitungen wich nach seinen Worten „teilweise deutlich von der Darstellung der Plänen der Versorgungsträger ab“. Das habe zu Mehrarbeiten geführt, die insgesamt drei zusätzliche Wochen in Anspruch genommen hätten. „Trotzdem verzögert sich die Freigabe nur um eine Woche“, so Riepenhoff. Am Montag, 8. Juli, werde die Straße für den Verkehr freigegeben.



Zurzeit liefen auf der Kreisstraße die letzten Pflasterarbeiten im Bereich der Bushaltestellen und der Querungshilfe. In nächste Woche werden laut Kreissprecher sogenannte Wurzelschutzbrücken eingebaut und die letzten kleinen Restarbeiten ausgeführt. Was dann noch fehle, seien die beiden Buswartehallen. Diese würden erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt, da die Lieferfrist mehrere Monate betrage. Riepenhoff: „Hierzu wird aber keine Vollsperrung mehr nötig sein.“

Mit den Bauarbeiten hatte der Landkreis Osnabrück nach Ostern begonnen. Durch zwei Linksabbiegerspuren soll die Zufahrt in die Straßen Vinter Höhe und Brookweg verbessert werden. An beiden Straßenseiten wurden ebenfalls neue barrierefreie Bushaltestellen gebaut. Die Kosten für die beiden Linksabbiegerspuren beziffert der Landkreis Osnabrück auf 330.000 Euro. Ein Drittel dieser Summe übernimmt die Gemeinde Neuenkirchen.