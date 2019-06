Voltlage. Die Mission ist erfüllt, das Geheimnis ist gelüftet: Das Team „Flying Volt“ hat 5570 Euro für die Kindertagesstätte St. Katharina gesammelt. Das war eine der Aufgaben während einer zehntägigen Abenteuertour durch das Vereinigte Königreich, an der Simon Steinke, Fabian Scheper, Heiner Krieger, Tobias Maaßmann und Benedikt Steinke im Mai teilgenommen hatten.

Das Quintett aus Voltlage reiste zwischen dem 11. und 20. Mai während der Charity-Rallye „Knights of the Island“ („Ritter der Insel“) durch Großbritannien. Nach vielen aufregenden Stunden und Tagen, die die Jungs auf der Insel Englands überstehen mussten, meisterten sie auch die größte Aufgabe: Geld einzusammeln für einen gemeinnützigen Zweck. Da mussten die Voltlager nicht lange überlegen. Sie entschieden sich schon vor Tourbeginn dafür, in ihrem Heimatdorf die Kindertagesstätte St. Katharina zu unterstützen. Dort werde gute Arbeit geleistet, wie Mitglieder des Teams „Flying Volt“ aus eigener Erfahrung berichten konnten.

Die Überraschung gelang

Die Übergabe des Spendenschecks erfolgte vor wenigen Tagen während eines Besuchs in der Kita. Alle Kinder hießen die Gäste mit einem Lied willkommen. Und als Paula Neumann, Leiterin der Kindertagesstätte St. Katharina, ihr Team und die Eltern die Summe sahen, waren sie einigermaßen sprachlos. Mit einem solch hohen Betrag hatten sie nicht gerechnet. Das Geld, da waren sich alle einig, soll ausschließlich den Kindern zugutekommen.

Zehn Tage unterwegs mit dem "Roten Fluchtkoffer"

Es war übrigens nicht der erste Besuch in der Kita: Als Simon Steinke, Fabian Scheper, Heiner Krieger, Tobias Maaßmann und Benedikt Steinke von ihrer 4300-Kilometer-Tour zurückkehrten, führte sie der erste Weg zur Kindertagesstätte. Mit ihrem knallroten VW-Bus mit dem kuriosen Namen „Roter Fluchtkoffer“ fuhren sie vor, denn die Jungen und Mädchen bereiteten ihnen einen würdigen Empfang.

Spendendose stets griffbereit

Nun, nachdem die Abenteurer Bilanz gezogen haben, steht fest, wie erfolgreich sie beim Einwerben von Spenden waren: Exakt 5570 Euro sammelten sie ein. Der Dank ging an alle Sponsoren, an Firmen nicht nur aus Voltlage und an viele Privatspender, die den einen oder anderen Euro lockergemacht hatten. Auch auf ihrer Reise entlang der Küste Großbritanniens war die Spendendose stets griffbereit.



(Weiterlesen: Was das Team unterwegs erlebte.)



Die Voltlager sind ziemlich stolz auf das Ergebnis, denn mit den 5570 Euro sind sie nach eigenen Angaben Spitzenreiter unter allen 117 teilnehmenden Teams der Charity-Rallye. Ach ja: Bei der Spendensumme ist es übrigens nicht geblieben: Weitere 50 Euro – und damit sind es nun insgesamt 5620 Euro – schraubten den bisherigen Erlös in die Höhe.

