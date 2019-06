Neuenkirchen/Merzen. Gute Nachrichten für den Schützenverein Südmerzen: Auch die Samtgemeinde Neuenkirchen wird sich mit einem Zuschuss an der geplanten Modernisierung der Schützenhalle beteiligen. Das hat der Samtgemeinderat einstimmig beschlossen.

Eine Diskussion gab es in der jüngsten Zusammenkunft nicht, nachdem Ruth Klaus-Karwisch als zuständige Fachbereichsleiterin der Samtgemeindeverwaltung Neuenkirchen den Antrag des Vereins vorgestellt und die Sachlage erläutert hatte.



Anbau ist drei mal vier Meter groß

Und das ist geplant: Die Damentoilette des Vereinshauses an der Schützenstraße soll zu einem großräumigen Behinderten-WC mit Wickeltisch für Kleinkinder umgebaut werden. Für das neue Damen-WC wird ein drei mal vier Meter großer Anbau geschaffen. Insgesamt summieren sich die Baukosten auf rund 44.000 Euro. Bereits in der Generalversammlung im Januar hatten die Mitglieder des Südmerzener Schützenvereins einen behindertengerechten Umbau beschlossen und ein Büro mit der Planung beauftragt.

Gemeinde Merzen macht ebenfalls Geld locker

Voraussetzung für einen zehnprozentigen Zuschuss der Samtgemeinde ist ein gleichlautender Beschluss der Mitgliedsgemeinde, in diesem Falle der Gemeinde Merzen. Auch deren Rat war sich Mitte Mai einig, die Baukosten mit einem Zuschuss von zehn Prozent zu unterstützen. Die seit 1. Januar 2019 geltende Richtlinie zur Förderung der Vereine in der Samtgemeinde Neuenkirchen sieht laut Paragraf 9 vor, dass eine Unterstützung nur dann möglich sei, „wenn die zuständige Mitgliedsgemeinde sich an den Kosten beteiligt“.