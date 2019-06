Neuenkirchen. Die Grundstücke im geplanten Baugebiet „Südlich Haarmeyers Kamp“ in Neuenkirchen fallen mit Größen zwischen 500 und 800 Quadratmetern etwas kleiner aus als im Wohngebiet am Fürstenauer Damm. Diese und weitere Vorgaben legte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig fest. Auch Steinbeete in Vorgärten will die Gemeinde verbieten.

