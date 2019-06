Merzen. Dieser Termin ist seit vielen Jahren gesetzt: Am Samstag, 22. Juni 2019, eine Woche nach dem Schützenfest in Plaggenschale-Döllinghausen, zieht der Wanderverein Plaggenschale-Döllinghausen (WaPlaDö) im Festzelt auf dem Schützenplatz seine Indian-Summer-Party auf.

Die 23. Auflage dieses Festes am Samstag, 22. Juni 2019, dürfte wie die anderen 22 Feten zuvor wieder den Nerv des Publikums treffen. Davon geht Thilo Kruse, Vorsitzender des Wandervereins Plaggenschale-Döllinghausen, aus.



Jeder packt mit an

Und was macht den Reiz des Indian Summer aus? „Seit mehr als 20 Jahren mit eigenen Leuten eine der größten Feten im Osnabrücker Land auf die Beine zu stellen“, merkt er durchaus mit Stolz an. Was ihn stolz mache, sei die Tatsache, dass es im Verein und in den Ortsteilen Plaggenschale und Döllinghausen einen „unfassbaren Zusammenhalt“ gebe. Kruse: „Jeder zwischen 16 und 75 Jahren packt mit an – und das eine Woche nach dem eigenen Schützenfest.“ Diese Gemeinschaftsleistung zeigt sich nach seinen Worten auch schon bei den Vorbereitungen. „Wir sind mit allem Drum und Dran gut 100 Helfer“, berichtet er weiter. Am Mittwochabend starteten die Vereinsmitglieder mit dem Aufbau des Veranstaltungszeltes.

Auftritt von Schlagersänger Ronny Becker

Und welche Musikrichtungen gibt es zu hören? Im Zelt sorgt wie in den Vorjahren Thomas Rüschen für Partymusik. Nachts soll es dort nach Vereinsangaben noch einen Auftritt von Schlagersänger Ronny Becker geben. Draußen legt DJ Floorbeat auf, bekannt von vielen Festivals und aus Klubs im nordwestdeutschen Raum. Außerdem werde er noch einen Überraschungs-DJ mitbringen. Zu hören sind Rhythm and Blues und House-Musik.Und wie immer gilt: Einlass ab 16 Jahren nach dem Jugendschutzgesetz.