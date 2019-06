Merzen. Die Samtgemeinde Neuenkirchen erlebt eine Premiere: Zum ersten Mal gehört die Kommune zu den Spielorten für das „Sommerflimmern – Kino auf dem Land“. Am Freitag, 23. August 2019, laden der Landschaftsverband Osnabrücker Land und die Film- und Bildungsinitiative nach Merzen ein.

Auf dem Gelände der Traktoren- und Raritätenfreunde an der Hauptstraße im Ortsteil Lechtrup wird ab 20.30 Uhr der Kinofilm „Ein Mann namens Ove“ unter freiem Himmel gezeigt. Zuvor, ab 17.30 Uhr, bietet der Verein in Zusammenarbeit mit dem Verein Triebwerk – Engagement und Gemeinschaft in der Samtgemeinde Neuenkirchen eine Besichtigung seines Museums an. Der Eintritt kostet fünf Euro.



Weitere Veranstaltungsorte in der Nachbarschaft

Merzen gehört zwischen dem 12. Juli und dem 24. August zu den insgesamt 14 Spielorten für das „Sommerflimmern“. Weitere Veranstaltungsorte im Altkreis Bersenbrück sind der Biolandhof Brummer-Bange in Ankum (Freitag, 19. Juli, 21.45 Uhr, Film „Chocolat“) in Ankum, der Biolandhof Kruse in Bramsche (Samstag, 20. Juli, 21.45 Uhr, Film: „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“), der Kirchpark Alfhausen (Freitag, 16. August, 20.45 Uhr, Film: „Ballon“) und der Ferienhof Groneick in Gehrde (Samstag, 24. August, 20.30 Uhr, Film: „Docteur Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen“).

„Dorfflimmern“ in Voltlage war ein Erfolg

Neuenkirchens Samtgemeindebürgermeistern Hildegard Schwertmann-Nicolay freute sich, dass die Samtgemeinde erstmals in dieser Veranstaltungsreihe vertreten ist. "Nach dem grandiosen Dorfflimmern im vergangenen Jahr in Voltlage ist das ein großer Erfolg", sagte sie in der jüngsten Ratssitzung. Im August 2018 hatte der Verein Triebwerk auf dem Gelände der Firma Wencker im Voltlager Ortsteil Weese einen Open-Air-Kinoabend veranstaltet.