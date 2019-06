Merzen. Die Neuenkirchener Künstlergruppe „10x anders“ präsentiert ihre Werke demnächst auch im Nachbarort. Die Freiluftausstellung mit den Bildern, die derzeit an der St.-Laurentius-Kirche in Neuenkirchen zu bewundern ist, kommt nach Merzen.

Ab Samstag, 6. Juli, wird die Ausstellung an der St.-Lambertus-Kirche zu sehen sein. Dort wird ein mehrere Meter langer Bauzaun aufgestellt, an dem die die großformatigen, wetterfesten Werke auf Lastwagen-Planen aufgehängt werden. Bis Sonntag, 15. September 2019, dürften die farbenfrohen Bilder unter dem Motto „10x anders:...nur draußen“ von Reinhard Dasenbrock, Rita Denning, Margarete Joseph, Hildegard Leben, Dorothee Plack, Marianne Schulze, Hildegard Schwertmann-Nicolay und Gastkünstler Hubertus „August“ Wallenhorst auf ein interessiertes Publikum treffen.



Eröffnung am 6. Juli 2019 nach der Abendmesse

Die Ausstellungseröffnung findet am Samstag, 6. Juli 2019, nach der Abendmesse an der Kirche statt. Die Gemeinde Merzen, die Kirchengemeinde St. Lambertus Merzen und die Künstlergruppe freuen sich über viele Gäste bei der Eröffnung. Außerdem bedankt sich die Gruppe „10x anders“ bereits jetzt für die Möglichkeit, ihre Werke auch in der Nachbargemeinde präsentieren zu können.





Diese Ausstellung der Künstlergruppe, die Ende März in Neuenkirchen während des verkaufsoffenen Sonntags eröffnet wurde und dort noch bis Donnerstag, 4. Juli 2019, gezeigt wird, fällt aus dem Rahmen. Statt auf einer handlichen Leinwand schufen die Mitglieder Kunstwerke auf 2,5 Quadratmeter großen Lkw-Planen. Viele Besucher waren gekommen, um die zehn auffallend großen Kunstwerke, die auf 1,60 mal 1,60 Meter großen Lkw-Planen gefertigt wurden, zu bewundern.

Sieben Kunstschaffende beteiligt

Die sieben Kunstschaffenden hatten die gestellte Aufgabe, eine 2,5 Quadratmeter große Lkw-Plane und nicht etwa eine überschaubare Leinwand zu gestalten, ohne Scheu großartig umgesetzt. Ob gemalt, gezeichnet, gespachtelt oder bedruckt, jedes dieser zehn Kunstwerke ist originell und mit Liebe zum Detail gefertigt worden, waren sich die Betrachter damals schnell einig.