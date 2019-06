Auf diesem Gelände an der Straße Im Nihen möchte die Gemeinde Neuenkirchen ein neues Baugebiet ausweisen. Die ersten Schritte auf dem Weg sind bereits erfolgt. Herbert Kempe

Neuenkirchen. Die Gemeinde Neuenkirchen will bei der Ausweisung weiteren Wohnbaulands keine Zeit verlieren: In der kommenden Woche werden sich sowohl der Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen als auch der Neuenkirchener Gemeinderat mit dem neuen geplanten Wohnquartier am südlichen Ortsrand der Hülsengemeinde beschäftigen. Ein Überblick.