Voltlage. Mit Blumen und einem kleinen Präsent hat sich der Förderverein der Overbergschule Voltlage bei fünf ehemaligen Vorstandsmitgliedern bedankt.

Vorsitzender Bernhard Egbert lobte in einer Vorstandssitzung deren langjährige Mitarbeit. Alle hätten sich dafür eingesetzt, die Arbeit der Voltlager Grundschule auf vielfältige Art zu unterstützen. Ausgeschieden sind die Beisitzerinnen Christa Dieckmann und Verena Ameling, 1. Kassiererin Ursula Wiebking sowie Gabi Kolossa (2. Vorsitzende) und Sandra Heinze (1. Schriftführerin).



Veränderungen im Vorstand

Der Führungsriege des Voltlager Vereins gehören nach den Wahlen an: Bernhard Egbert (1. Vorsitzender), Uwe Ahrens (2. Kassierer), Yvonne Robbe (2. Vorsitzende), Schulleiterin Annette Krone (2. Schriftführerin), Steffen Kleimeyer (Beisitzer), Mirja Parusel (1. Kassiererin), Katja Dingmann (1. Schriftführerin) und Sarah Pohlmann (Beisitzerin).

Auch im vergangenen Jahr hat der Förderverein die Arbeit der Overbergschule finanziell und ideell unterstützt. Das ging aus den Berichten des Vorstandes hervor, die Bernhard Egbert präsentierte. So übernimmt der Verein nach seiner Aussage weiterhin die Kosten für den Wasserspender in der Schule. Unterstützt werde auch die Fahrt zur Freilichtbühne Meppen, dort schauen sich die Voltlager Schüler das Stück „Madagaskar“ an. Auf dem Programm steht zudem eine Fahrt zum Kletterwald, in den Fokus des Vereins ist auch die Gestaltung des Schulhofes gerückt. Hier soll eine Kletterwand, neues Spielzeug und ein Basketballkorb für Abwechslung in den Pausen sorgen.



Liederbücher angeschafft

Angeschafft hat der Förderverein neue Liedmappen für die einzelnen Jahrgänge der Schule. In den handlichen Ordnern sind viele bekannte Lieder für jeden Anlass zusammengefasst worden. Die Idee dazu hatte Lutz Dalkowski, Lehrer an der Overbergschule Voltlage.





Gespannt blickt der Förderverein der Grundschule auch auf den Beginn des neuen Schuljahres. Ab 1. August ist die Overbergschule eine Ganztagsschule. Das heißt, an drei Tagen in der Woche gibt es ein außerschulisches Angebot.