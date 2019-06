Fahrbahnteiler soll in Neuenkirchen den Verkehr ausbremsen CC-Editor öffnen

Der Landkreis Osnabrück will in der zweiten Jahreshälfte auf der Voltlager Straße in Neuenkirchen einen Fahrbahnteiler bauen. Foto: Herbert Kempe

Neuenkirchen. Der Landkreis Osnabrück will in der zweiten Jahreshälfte auf der Voltlager Straße (Kreisstraße 105) in Höhe der Einmündung der Straße Im Wiesengrund eine Fahrbahnteiler bauen. Das hat die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt.