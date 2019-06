Neuenkirchen. Die Hülsenstiftung Neuenkirchen hat in ihrer Stifterversammlung die Arbeit des vergangenen Jahres vorgestellt.

Vorstandsvorsitzender Martin Brinkmann stellte den Jahresbericht mit den wichtigsten Zahlen vor. Demnach trat 2018 ein Zustifter der Hülsenstiftung bei, die heute 37 Mitglieder zählt. Die Spenden und Zuwendungen von Durchstiftungen betrugen nach den Worten des Vorsitzenden im Jahr 2018 insgesamt 900 Euro. Unterstützt wurden damit die Aufstockung des Buchbestandes der Bücherei der Grundschule Neuenkirchen und die Jugendförderung des Sportvereins Eintracht Neuenkirchen.

An dem Ideenwettbewerb „Ran an die Kohle“, den die Stiftung im Jahr 2018 veranstaltete, beteiligten sich – sehr zur Freude der Stiftung – viele Bürger aus der Gemeinde Neuenkirchen. Die Jury prämierte aus den Einsendungen und Vorschlägen nicht nur die ersten drei Vorschläge, sondern zeichnete kurzerhand sechs Projektideen aus, die im laufenden Jahr umgesetzt werden sollen.

Zehnjähriges Bestehen gefeiert

Im Januar 2019 feierte die Hülsenstiftung mit einer kleinen Feierstunde ihr zehnjähriges Bestehen. Mit einem Festbeitrag des Künstlerehepaares Dagmar und Harald Voß mit ihrem Musik- und Fadenspiel „Krise mit Luise“ sei es für alle ein unterhaltsamer Abend gewesen, an dem auch die Projekte des Ideenwettbewerbs „Ran an die Kohle“ prämiert worden seien, so Brinkmann.

Bodo Aus dem Moore erläuterte die Bilanz 2018 in Gewinn- und Verlustrechnung. Das weiterhin niedrige Zinsniveau stelle die Hülsenstiftung vor eine große Herausforderung. Außerdem sei erneut die Inflationsrate im Jahr 2018 auf 1,9 Prozent gestiegen, erläuterte er. Im Jahr 2018 seien wegen der Umstrukturierung des Vermögens keine Erträge erwirtschaftet worden. Zum Wirtschaftsjahr 2019 erklärte Martin Brinkmann, dass die zurückhaltende Strategie des Vorstandes noch Handlungsspielraum aus Rücklagen biete. Dennoch sollten geplante Projekte aus dem Ideenwettbewerb „Ran an die Kohle“, die im laufenden Jahr umgesetzt werden sollten, möglichst aus Durchstiftungen finanziert werden.

Stiftung plant Internetseite

Auch im Jahr 2019 will die Hülsenstiftung Ideen aus dem Bereich Bildung und Erziehung, Kinder- und Altenhilfe, Sport, Heimatpflege sowie Umwelt- und Naturschutz unterstützen, die allen Bürgern zugutekommen sollen. Die Einwohner seien eingeladen, der Stiftung ihre Vorschläge zu unterbreiten.

Nach drei Jahren Amtszeit stand die Wahl des Kuratoriums an. Brinkmann bedankte sich beim Kuratorium mit der Vorsitzenden Silvia Holtheide für die geleistete Arbeit und das Engagement. Bis auf die Kuratoriumsmitglieder Manfred Steinemann und Christoph Lührmann, die nicht zur Wiederwahl zur Verfügung standen, wurden alle anderen Mitglieder einstimmig wiedergewählt. Für Manfred Steinemann wurde Ludger Pinke und für Christoph Lührmann wurde Martin Wilke neu ins Kuratorium gewählt. Komplettiert wird das Kuratorium durch die wiedergewählten Mitglieder Silvia Holtheide, Winfried Firmer, Dirk Brinkmann, Konrad Schneider-Grabenschröer, Brigitte Wernke, Karl Abing und Michael Mertens.

Um den Bürgern der Gemeinde Neuenkirchen noch mehr Informationen über die Hülsenstiftung zu vermitteln, soll es in diesem Jahr noch einen Internetauftritt geben.

Zum Schluss der Stifterversammlung bedankte sich Vorsitzender Martin Brinkmann bei allen, die die Hülsenstiftung mit Ideen, Zeit und Geld unterstützt hätten. Die Hülsenstiftung Neuenkirchen sei auch in Zukunft auf jede Unterstützung angewiesen. Der Appell gehe an alle Bürger, die bereit seien, bei der Stiftungsarbeit sowie durch Zustiftungen, Durchstiftungen, Sach- und Zeitspenden zu unterstützen.