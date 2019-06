Alkohol am Steuer: 25-Jähriger verursacht Unfall in Neuenkirchen CC-Editor öffnen

Ein 25-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall zwischen Neuenkirchen und Voltlage schwer verletzt worden. Er sah als Beifahrer in diesem Transporter, der sich mehrfach überschlagen hatte. Foto: Herbert Kempe

Neuenkirchen. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Neuenkirchen ist ein 20-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er saß als Beifahrer in einem Transporter, der von der Straße abgekommen war und dessen Fahrer laut Polizei unter Alkoholeinfluss stand.