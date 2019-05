Merzen/Tromsø. Die 19-jährige Merlitt Heile aus Merzen arbeitet ein Jahr lang als Au-pair in Norwegen. Regelmäßig berichtet sie für das „Bersenbrücker Kreisblatt“ über ihren Alltag – heute über die bevorstehende Mitternachtssonne und einen Besuch am Nordkap.

Jetzt ist es tatsächlich so weit. Der Schnee ist endgültig weg. Anfang Mai habe ich schon angefangen zu überlegen, wie es hier überhaupt ohne Schnee aussieht, und ein paar Tage später war dann der gesamte Schnee weg geschmolzen. Die Trampoline wurden wieder ausgepackt, die Fahrräder rausgeholt - und ich verbringe deutlich mehr Zeit mit den Kindern draußen und allgemein kommt einem die Siedlung wieder belebter vor.

Auch die Tage sind länger, denn es liegen momentan nur noch anderthalb Stunden zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. In ein paar Tagen geht die Sonne gar nicht mehr unter - und wir haben hier ein weiteres gewöhnungsbedürftiges Phänomen: die Mitternachtssonne. Bis Ende Juli ist es Tag und Nacht hell. Das ist für den Aufenthalt im Freien deutlich angenehmer, denn man kann abends ewig lange draußen sitzen und außerdem theoretisch die ganze Nacht durch Wandern gehen.

Wie es ist, gar nicht müde zu werden...

Allerdings ist ein Nachteil, dass sich das Schlafen hinter dünnen Vorhängen schwierig gestaltet und bei mir jetzt schon kein Müdigkeitsgefühl mehr einsetzt. Anstatt also um 22.30 oder 23.09 schlafen zu gehen, sitze ich oft noch bis 24 oder 0.30 mit einem von meinen Gasteltern auf dem Sofa oder gehe erst um 23 Uhr mit den Hunden raus. Ganz nach dem Motto: "Ist ja noch hell. Kann ja so spät noch nicht sein.“ Trotzdem freue ich mich auf meine erste Mitternachtssonnenwanderung. Davon werde ich dann auf jeden Fall berichten.

Im April hatte ich viel Besuch aus Deutschland. Erst war meine Familie da und danach noch zwei von meinen Freundinnen. Weil auch noch Osterferien waren, musste ich dementsprechend weniger arbeiten und hatte viel Zeit, allen Gästen Tromsø zu zeigen. Pflichtprogramm war da auf jeden Fall Langlaufen (wobei sich alle echt gut angestellt haben), eine Fahrt um die Insel, der kleine Strand von Tromsø, die Aussicht von Fjellheisen zu genießen, zu Fuß über die Brücke zu gehen und auch ein Blick in die berühmte Eismeerkathedrale. Außerdem waren wir in Sommarøy, einer kleinen zauberhaften Insel, die eine Stunde von Tromsø entfernt ist.

Zu Gast auf einem Hurtigruten-Schiff

Meine Familie hatte außerdem Glück eine kurze Huskyschlittenfahrt zu machen, weil es zu dem Zeitpunkt einen Tag der offenen Tür bei der Huskystation gab. Ich habe mich riesig darüber gefreut der Guide in der Stadt zu sein, in der ich mittlerweile schon neuneinhalb Monate lebe. Typisch Norwegisch sind außerdem die Hurtigruten-Schiffe. Diese legen täglich einmal tagsüber auf dem Weg weiter in den Norden, und nachts auf dem Weg in den Süden, in Tromsø an. Tagsüber hat man dann die Möglichkeit, als Gast an Bord zu gehen, um sich das Schiff anzuschauen oder einfach nur um im Café zu sitzen. Viele Einwohner aus Tromsø nutzen die Möglichkeit den Spa an Bord zu nutzen, da es in Tromsø nicht wirklich gute Schwimmbäder gibt. Bei unserem Versuch, das auszuprobieren, wurde uns nach 15 Minuten erklärt, dass dieses nicht erlaubt war.

Eine andere Frau hat uns dann erzählt, dass sie dieses fast täglich macht und eigentlich nur selten weggeschickt wurde. Hurtigruten ist bekannt für seine Rundreisen durch Norwegen, allerdings gibt es auch die Möglichkeit, von Hafen zu Hafen zu reisen. Das haben wir genutzt, um zum Nordkap zu kommen. Freitagabends ging es um 18.30 los Richtung Norden. Ganze 17 Stunden dauerte die Fahrt, bevor wir in Honningsvåg angekommen waren. In der Nacht habe ich ganze zwei Stunden schlafen können. Nicht wirklich das meiste, aber da wir keine Kabine gebucht hatten, haben wir die Nacht auf unbequemen Sofas und Stühlen in einer der Lounges auf dem Schiff verbracht. Am nächsten Tag blieb dann aber auch keine Zeit zum Ausruhen. Um 11 Uhr angekommen, ging es um 11.30 schon mit dem Bus Richtung Nordkap.



Am nördlichsten Punkt Europas gestanden

Allein die Busfahrt war schon unglaublich schön und wir haben ganz viele weiße Rentiere gesehen, was typisch für Nordnorwegen ist. Besonders lange muss man sich nicht am Nordkap aufhalten, aber zu wissen, dass man am nördlichsten Punkt Europas war, freut einen schon. Draußen gibt es natürlich die berühmte Weltkugel und einige Denkmäler. Drinnen gibt es dann noch eine kleine Ausstellung zum Nordkap und einen Film. Nachmittags ging es wieder zurück nach Honningsvåg. Interessant war auch ein kleines Fischerdorf, wo wir zuvor kurz vorbeigefahren sind. Nicht nur die geringe Einwohnerzahl, sondern auch die Tatsache, dass die Menschen im Winter von dort nur in Kolonnen nach Honningsvåg können, war erstaunlich. Ein Schild hat darauf hingewiesen, zu welcher Uhrzeit man sich versammeln muss um hinter Schneeräumfahrzeugen die Stadt verlassen zu können.

Zurück in Honningsvåg haben wir uns die Stadt angeguckt, unser Airbnb bezogen und haben dann noch eine Wanderung gemacht. Eigentlich wollten wir zu einem Leuchtturm, aber 16 Kilometer für einen Weg waren dann doch ein bisschen weit für einen späten Nachmittag. Trotzdem hat es sich gelohnt nochmal raus zugehen, auch wenn wir alle sehr sehr müde waren. Sonntag morgens ging es um 5.45 Uhr wieder zurück Richtung Tromsø. Am Nachmittag haben wir noch die Möglichkeit genutzt, uns Hammerfest anzugucken, weil man das Schiff an jedem Hafen verlassen darf, wo der Aufenthalt länger als eine halbe Stunde ist.







Generell hat es sich auf jeden Fall gelohnt, mit Hurtigruten zu reisen, weil es der einfachste Weg ist, zum Nordkap zu kommen und die Aussicht die ganze Zeit einfach nur unglaublich ist und man total viel zu sehen bekommt. Um 23.45 Uhr waren wir dann wieder zu Hause. Die Rückfahrt hat sich lange hingezogen, weil die Möglichkeiten etwas zu machen, auf einem Schiff ja doch begrenzt sind.

Ein weiteres besonders Ereignis war der Nationalfeiertag am 17. Mai. An diesem Tag gibt es mehre festliche Paraden mit Musik durch die Stadt, alle sind festlich angezogen. Die meisten Norweger tragen an diesem Tag traditionelle Kleidung namens Bunad. Außerdem haben die meisten eine norwegische Flagge dabei. Der erste Umzug ist der Kinderumzug, zu dem sich die Kinder mit ihren jeweiligen Schulen versammeln. Dann werden Lieder gesungen und die Parade durch die ganze Stadt startet. Unterwegs wird einem zugejubelt, und sobald jemand Hipp Hipp ruft, rufen alle anderen Hurra.

Turbulente Russe-Zeit in Norwegen

Dann werden natürlich auch Reden gehalten. Nach der ersten Parade halten sich alle in der Stadt auf und kaufen Süßigkeiten, Eis oder Zuckerwatte, was auch typisch für den Tag ist. In der zweiten Parade dreht sich alles um die verschieden Vereine und um die Russ. Russ sind so etwas ähnliches wie die Abiturienten in Deutschland. Allerdings ist die Russe-Zeit in Norwegen nicht mit der Art des Feiern in Deutschland zu vergleichen. Vom 1. Mai bis zum 17. Mai treffen sich die Russ jeden Abend, um zu trinken. Dann haben die meisten Russ mit ihren Cliquen einen kleinen Bus mit ihrem Logo für das Jahr, in dem sie ständig unterwegs sind. Man kann sie aufgrund der lauten Musik und den zahlreichen Boxen nämlich schon immer frühzeitig hören. Russ erkennt man an ihren roten, blauen, schwarzen oder weißen Anzügen, abhängig davon, welchen Zweig für den Abschluss sie gewählt haben. Dieses Anzüge sind bemalt, vorne steht in großen Buchstaben meistens noch der Nachname und das Logo hinten. Jeder Russ hat außerdem eine Russekort, die er in dieser Zeit verteilt. Kleine Kinder sind verrückt danach und machen sich es immer zur Aufgabe so viele Karten wie möglich zu sammeln. Generell ist die Russe-Zeit eine sehr große Sache, die Jahre im voraus geplant wird. Das unlogische daran ist aber, dass die Klausuren erst nach dieser Zeit geschrieben werden und somit noch keiner weiß, ob er seinen Abschluss schon hat oder nicht - versteh mal einer diese Tradition... Am Abend des 17. Mai gehen die meisten dann noch feiern in der Stadt. Der Nationalfeiertag hier ist sehr wichtig und hat einen hohen Stellenwert, und was ich besonders gut finde, ist, dass dieser Tag vor allem den Kindern gewidmet ist.

Das wars auch erstmal wieder. Jetzt gilt es noch die letzten Wochen zu genießen, bevor mich meine Eltern abholen und es nach einer Reise durch Norwegen zurück nach Hause geht.