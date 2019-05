Merzen. Das Bistum Osnabrück soll bereits Anfang der 1990er-Jahre von den Missbrauchsvorwürfen gegen den damaligen Pfarrer Hermann H. gewusst haben. Diesen Vorwurf erhob ein Gemeindemitglied während des Gesprächs mit Bischof Franz-Josef Bode am Sonntag in Merzen.

Damit konfrontierte Augustinus Glins den Bischof vor 250 Gläubigen während der fast 90-minütigen Aussprache in der St.-Lambertus-Kirche im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst. Merzen war Bodes letzte Station auf seiner Reise durch die Kirchengemeinden, die von den in den vergangenen Monaten bekannt gewordenen Missbrauchsvorwürfen besonders betroffen sind.



Der Merzener verlas einen gemeinsam mit seiner Frau verfassten Brief, der Ereignisse aus dem Jahr 1992 schildert. Demzufolge habe eine Gruppe von Eltern dem heute 85-jährigen Hermann H., der von 1976 bis 1997 Pfarrer in Merzen war, auf seine „pädaophilen Neigungen“ angesprochen. Wie das Bistum Ende vergangenen Jahres öffentlich machte, hatte H. über Jahrzehnte hinweg in unterschiedlichen Gemeinden Kinder sexuell missbraucht. Anfang Dezember 2018 hatten sich drei Betroffene aus Merzen beim Bistum gemeldet, in den Tagen darauf erreichten das Bistum weitere Meldungen aus Gemeinden im Emsland, in denen H. vor 1976 als Priester tätig gewesen war. Bode, seit 1995 Bischof von Osnabrück, hatte H. 1997 gezwungen, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen – auf Basis von Gerüchten, wie er auch an diesem Sonntag betonte. Namen von Betroffenen habe man nicht gekannt, aus der Gemeinde habe es keine verwertbaren Hinweise gegeben.



Augustins Glins widerspricht: H. habe in dem Gespräch mit den Eltern alle Vorwürfe abgestritten, „ihnen ein schlechtes Gewissen eingeredet und die Messdiener als schlechten Jahrgang bezeichnet“. Später hätten zwei Vertreter des Kirchenvorstandes dem Bistum die Vorfälle geschildert – und seien abgewiesen worden. Die Bistums-Vertreter hätten dazu geraten, Pfarrer H. nicht anzuzeigen und nichts zu unternehmen, sie würden mit dem Pfarrer sprechen. Nebenbei sei den Kirchenvorstandsmitgliedern gesagt worden, dass man in Merzen mit dem Finger auf sie zeigen würde, der Pfarrer zwar versetzt, aber Merzen keinen neuen Geistlichen bekommen würde. Eine ehemalige Lehrerin aus Merzen, die ebenfalls in Osnabrück vorgesprochen habe, habe die gleiche Antwort erhalten.

„Niemand zeigte Zivilcourage“. Augustinus Glins, Gemeindemitglied

Augustinus Glins schildert, dass er und seine Frau sich danach entschieden hätten, ihre Kinder als Messdiener abzumelden. „Ich wollte meinen Kindern ersparen, dass sie Opfer werden.“ Die Stimmung damals im Dorf beschreibt er so: „Nichts hören, nichts sehen, nichts wahrnehmen.“ Die Anhängerschaft von Pfarrer H. in Merzen sei zu groß gewesen, „niemand zeigte Zivilcourage“. Glins erinnert sich an die Konsequenzen seines Vorstoßes: Seine Frau und er seien „beschimpft, beschuldigt und verachtet“ worden, weil sie die Missbrauchsvorwürfe hätten öffentlich machen wollen. Es habe keine Unterstützung seitens des Bistums oder der Kommune gegeben. Glins: „Es haben sich alle schuldig gemacht, die weggeschaut, die weggehört und die den Kindern nicht gelaubt haben.“ Auch das Bistum, dessen Vertreter nichts unternommen hätten. Vor allem interessiere ihn, ob die Beschwerden protokolliert worden seien? „Oder ist etwas bewusst vertuscht worden?“, fragt der Merzener. Als er endet, brandet Beifall auf, laut und nachdrücklich.



„Sie haben genau beschrieben, wie das vor 2002 oft geschehen ist.“ Bischof Franz-Josef Bode

Während der Bischof und der Bistumsjurist Ludger Wiemker antworten und die aktuellen Leitlinien für die Aktenführung erläutern, laufen über die Gesichter einiger Gemeindemitglieder Tränen – bei Männern und Frauen, Älteren und Jüngeren. Er glaube ihm, sagt Bode dem Merzener. Die Treffen seien jedoch offenbar nicht protokolliert worden. „Sie haben genau beschrieben, wie das vor 2002 oft geschehen ist.“ Von diesen Gesprächen habe er bislang noch nichts gewusst.



Die nächste Frage eines Gemeindemitgliedes braucht einen Moment, bis sie ihren Weg zum Bischof findet. Der Frau, die sie stellt, versagt die Stimme, sie braucht einen Moment, um sich zu sammeln. Dann fragt sie, was mit den Videoaufnahmen passiert sei, die Pfarrer H. in Schwimmbädern und bei Zeltlagern von Kindern in Badekleidung gemacht habe. Bode erklärt, er habe keine Kenntnis von diesen Aufnahmen. Wiemker ergänzt, er habe von solchen Videos gehört. Allerdings habe es bei H. keine Durchsuchung von Behörden gegeben, da die Taten verjährt gewesen seien. Ob bei der Haushaltsauflösung von Pfarrer H., als er von Hagen nach Osnabrück umzog, Filmaufnahmen gefunden worden seien und was mit ihnen passiert sei „wissen wir nicht“.



Bereits zu Beginn der Aussprache waren zehn Fragen, die Gemeindemitglieder schriftlich eingereicht hatten, verlesen worden. Eine zentrale Frage: Was steht in den Personalakten? Was wusste das Domkapitel? Bischof Bode räumte ein, dass früher „mit solchen Dingen nicht unbedingt aus der Opferperspektive umgegangen“ worden sei. Im Fall H. habe es zwar begründete Hinweise gegeben, die zum Ruhestand des Pfarrers geführt hatten, aber „keiner hat Namen genannt“, mit denen man zur Polizei hätte gehen können. Der Bischof beschrieb, wie der ehemalige Pfarrer ihm die Versetzung in den Ruhestand übelgenommen habe. „Da war eine Wand zwischen uns.“ H. habe die Versetzung nie akzeptiert. Aktuell weigere sich H., mit ihm zu sprechen, erklärte Bode.



Auf die Frage, warum das Bistum den ehemaligen Pfarrer nicht mehr in einem Altenheim des Bistums haben wolle, obwohl Bode noch 2015 eine Messe mit ihm gefeiert hatte, entgegnet der Bischof: „Ich wüsste nicht, dass ich je mit ihm konzelebriert hätte.“ Tatsächlich hatte Bode im September 2015 den 100. Geburtstag der Kirche Mariä Himmelfahrt in Hagen-Gellenbeck mit drei weiteren Priestern gefeiert, darunter auch Hermann H. (wir berichteten). Auf Anfrage bestätigte Bistumssprecher Hermann Haarmann dies. Der Bischof habe den Gottesdienst mit H. nicht mehr in Erinnerung gehabt, weil weitere Geistliche beteiligt gewesen waren und es darüber hinaus mit dem ehemaligen Merzener Pfarrer keinerlei Kontakt gegeben habe.



Bischof räumt erneut „schwere Fehler“ ein

Schon während seiner 20-minütigen Predigt räumte Bischof Franz-Josef Bode erneut ein, „schwere Fehler“ im Umgang mit den Missbrauchsfällen gemacht zu haben. Er sei nicht gekommen, „um etwas kleinzureden“. An der Entsetzlichkeit der Taten gebe es nichts zu deuteln. Er habe Verständnis für Wut, Enttäuschung, Zweifel und Verzweifelung. Die Kirche habe durch diese Taten „so viel Vertrauen verloren“, wollte „nur die heile Welt als harte Wirklichkeit wahrhaben“. Sie stehe vor einem Scherbenhaufen.

Bode wünschte sich, dass das Bistum nicht davor verharre, er wünschte sich in Merzen einen Weg der Aufarbeitung, damit Versöhnung beginnen könne und Heilung möglich werde. Das sei nicht in wenigen Wochen zu erreichen, er bat um Unterstützung, damit alle „aus diesen dunklen Zeiten herausfinden“. Gespräch und Gottesdienst könnten ein erster Schritt auf diesem Weg sein.