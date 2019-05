Neuenkirchen. Der Erweiterungsbau des St.-Elisabeth-Stiftes in Neuenkirchen wird voraussichtlich im August 2019 bezugsfertig sein. Das erfuhren die Mitglieder der Frauen-Union (FU) bei einem Besuch auf der Baustelle.

Das Seniorenpflegeheim wird um eine ambulant betreute Hausgemeinschaft sowie weitere Funktions- und Betreuungsräume für die Tagespflege erweitert. Im April 2018 hatten die Kirchengemeinde St. Laurentius und die Caritas Nordkreis-Pflege den Grundstein für das Gebäude an der Kolpingstraße gelegt.



Ulf Dieckmann, Kuratoriumsvorsitzender des St.-Elisabeth-Stiftes, führte die Frauen durch den Erweiterungsbau. Der besteht unter anderem aus einem großen Gemeinschaftsraum, in dem sich die jeweils zwölf Bewohner der Tagespflege und der ambulant betreuten Hausgemeinschaft treffen und aufhalten können. Dort können sie zusammen frühstücken, mit Unterstützung das Essen vorbereiten, sich unterhalten und spielen.

Treffpunkt Innenhof

Das Personal werde dabei mit dem Ziel tätig, Pflegebedürftige in Aufgaben mit einzubeziehen und so die Fähigkeiten, sich selbst zu versorgen, so weit wie möglich zu erhalten und zu fördern, so Dieckmann. Als zusätzlicher Aufenthaltsbereich ist ein Innenhof für Gemeinschaftsaktionen geschaffen worden. Außerdem gibt es Einzelzimmer, die den Bewohnern der Tagespflege als Rückzugs- und Ruhemöglichkeit dienen.

Die Plätze in der Tagespflege können für sieben Tage in der Woche oder auch nur für einzelne Tage gebucht werden. Die wichtigsten Versorgungsformen für ältere pflegebedürftige Menschen wie Tagespflege, ambulant betreute Hausgemeinschaft und Seniorenheim befänden sich in räumlicher Nähe, so Dieckmann. Der Vorteil: Ändere sich die Pflegebedürftigkeit sei ein Wechsel zwischen der Tagespflege, der ambulant betreuten Hausgemeinschaft und der vollstationären Pflege problemlos möglich.

Vielfältige Angebote

In den hinteren Bereich des Erweiterungsbaus zieht die ambulant betreute Hausgemeinschaft ein. Diese ist eine zeitgemäße Wohnalternative für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen in einer kleinen überschaubaren Gruppe. Die Bewohner profitierten vom geselligen Miteinander in der Gruppe, bleiben sozial eingebunden und somit aktiver. Sie werden von Betreuungskräften unterstützt, bestimmen aber selbst die Pflegedienstleistungen, die sie bei externen ambulanten Diensten buchen.

Ambulant betreute Hausgemeinschaft

Es gibt zwölf Einzelzimmer, jeweils 20 Quadratmeter groß, die wie die normalen Pflegezimmer ausgestattet sind. Die Bewohner können sich die Zimmer zum Teil mit eigenen Möbeln einrichten. Die Bewohner der ambulant betreuten Hausgemeinschaft können am Beschäftigungsangebot der Tagespflege teilzunehmen.

Es sei gut, dass es in Neuenkirchen vielfältige Angebote zur Versorgung älterer und hilfsbedürftiger Menschen gebe, stellte die Vorsitzende der Frauen-Union, Elisabeth Buntenkötter, in einer Mitteilung fest. Es sei in allen Orten und Städten eine Herausforderung, auf den zunehmenden Anteil älterer Menschen zu reagieren. „Wir haben hier gesehen, dass sich das St.-Elisabeth-Stift dieser Herausforderung stellt.“