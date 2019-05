Voltlage. Gut 350.000 Euro wird die Restaurierung der Orgel in der St.-Katharinen-Kirche in Voltlage kosten. 275.000 Euro sind dank Zuschüsse von Bund und Bistum bereits sicher. Den Rest wollen Kirche und Overberg-Stiftung durch Spenden aufbringen.

An den Kosten beteiligt sich auch der DRK-Ortsverein Voltlage. Vor dem Spendenbarometer, das in der St.-Katharinen-Kirche aufgestellt wurde und das für die Restaurierung wirbt, wurde, trafen sich die Verantwortlichen des Deutschen Roten Kreuzes und Vertreter der Overberg-Stiftung mit Pfarrer Detlef Perk, um eine Spende in Höhe von 500 Euro zu übergeben. Christa Dieckmann übergab den symbolischen Scheck. Die Spendensumme kletterte damit auf mehr als 275.000 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös der vergangenen Blutspendeaktionen. Der nächste Blutspendetermin sei für den 25. Juli terminiert, lud Dieckmann den Pfarrer gleich zur Teilnahme ein. (Weitlerlesen: Voltlager Kirchenorgel krankt an giftigem "Bleizucker".)

70.000 Euro fehlen noch

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Restaurierung voraussichtlich auf 350.000 Euro, erläuterte Maria Knuf, Vorsitzende der Overberg-Stiftung. Die Hälfte trage der Bund, der aber keinesfalls mehr als 175.000 Euro übernehme. Mit 20 Prozent, also rund 70.000 Euro, beteilige sich das Bistum Osnabrück. Zuzüglich weiterer Spenden „bleibt immer noch ein Defizit von 70.000 Euro“, rechnete sie vor, „für die noch gespendet werden kann.“