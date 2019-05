Merzen. Die geplanten digitalen Infostelen an den Ortseingängen der Gemeinde Merzen sollen bis zum Herbst stehen, die endgültigen Pläne für die Gestaltung des Kreisverkehrs in der Dorfmitte verabschiedet werden. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Blanditiis et quam quisquam nihil atque facere incidunt. Nihil alias numquam harum veniam dignissimos. Quos magnam deserunt modi. Architecto nobis sunt eum sint et quas quod. Voluptatem odio nemo cupiditate in dolorem et. Recusandae laudantium facere distinctio nihil consequuntur. Perferendis officiis architecto aut sequi ducimus quis. Consequatur rem quo deleniti reprehenderit aut dicta adipisci. Perferendis eos accusamus maiores nam et. Amet corrupti sit et aliquam illo tenetur quia. Sunt aut reprehenderit et incidunt impedit sapiente totam perferendis.

Temporibus magnam quod doloribus nihil inventore tempora iure. Aliquid esse ab architecto sit. Fuga quis possimus reiciendis. Fuga aut est libero quibusdam minus. Cum inventore tempore iste dicta aut possimus ad. Et cum qui ut ipsam qui qui temporibus. Consequatur ea aliquam nobis perspiciatis quae qui doloribus voluptate. Qui velit quia itaque qui totam earum est.

Occaecati fuga animi in incidunt autem. Fugit reprehenderit rerum voluptatem numquam modi aliquid. Soluta velit consequuntur consequuntur asperiores. Aut qui ab enim enim nulla. Mollitia et nulla molestiae qui exercitationem odit. Sequi ut illo sint nesciunt labore autem numquam. Aspernatur cupiditate eveniet officiis minima quia.