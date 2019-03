Voltlage. Der Schützenverein Höckel hat einen neuen Präsidenten. Marvin Kleinberg übernimmt den Vorsitz des Vereins. Er löst Gregor Friemerding ab.

Wahlen: Einstimmig wählten die Mitglieder Marin Kleineberg in das neue Amt. Er rückt von der zweiten Reihe in die erste auf, bisher war er stellvertretender Präsident des Schützenvereins Höckel. Neuer Vizechef des Vereins ist Benedikt Steinke, der bisher 1. Schriftführer war. Diese Aufgabe übernimmt nun Marc Depeweg.

Ehrungen: Für seine besonderen Dienste im Schützenverein Höckel wurde Stefan Brüwer geehrt. Neue Ehrenmitglieder sind Ulli Klausing, Heinz Lünnemann, Werner Hölscher und Ortwin Kanig.

Jubiläumsabend im Mai, Jubelschützenfest Ende Juli

100-Jahr-Feier: Am Samstag, 4. Mai, steigt der Schützenverein Höckel ein in die Feierlichkeiten zu seinem 100-jährigen Bestehen. Der Jubiläumsabend unter dem Motto „100 Jahre wir in unserem Dorf“ beginnt um 20 Uhr in der Schützenhalle Höckel. Zu Gast ist das 25-köpfige Show- und Tanzorchester Sound Äxpress, die die Vereine, Gruppen und Cliquen aus Voltlage und den Nachbarorten unterhalten wird. Schlager, Rock-und Popmusik im Big Band Style, dazu eine moderne Licht-und Tontechnik, garantieren laut Schützenverein Höckel einen stimmungsvollen Abend. Einlass am Samstag, 4. Mai, ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten sind ab sofort im Vorverkauf zum Preis von acht Euro bei der Kreissparkasse Voltlage, der VR-Bank Voltlage sowie im Kfz-Betrieb Martin Brinkmann zu bekommen. Eine Abendkasse wird es laut Veranstalter vermutlich nicht geben. Das Jubelschützenfest wird von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, gefeiert – unter anderem mit einem Festumzug am 26. Juli, an dem sich auch die Schützenvereine aus der Samtgemeinde Neuenkirchen beteiligen werden.

Termine: Der Schützenverein Höckel beteiligt sich am Samstag, 30. März, um 9 Uhr an der Müllsammelaktion in der Gemeinde Voltlage. Die Schießwoche in der Schützenhalle wird an Mittwoch, 3. April, Donnerstag, 4. April, sowie von Mittwoch, 10. April, bis Freitag, 12. April, ausgetragen.