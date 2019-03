Neuenkirchen. Zwei Vereine, ein Anliegen: Der Schützenverein Neuenkirchen im Hülsen und der Reit- und Fahrverein Neuenkirchen sind bei der anstehenden Dachsanierung in dieser Woche zwei Schritte weitergekommen.

Nach dem Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen hat auch der Neuenkirchener Gemeinderat einstimmig entschieden, sich an den Baukosten von insgesamt 162.000 Euro zu beteiligen. Aus dem Etat der Gemeinde soll ein Zuschuss in Höhe von zehn Prozent an die Vereine ausgezahlt werden. Damit überweisen die Samtgemeinde und die Gemeinde jeweils einen Betrag von maximal 16.200 Euro.

Finanzieller Spielraum für Vereine wird enger

SPD-Ratsherr Daniel Schweer sagte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, dass das Geld letztlich nicht nur den Vereinen zugutekomme. Auch andere Vereine profitierten von der sanierten Halle, die auch als Veranstaltungsort für den „Tanz in den Mai“ genutzt werde. Dass sich Gemeinde und Samtgemeinde nun entschieden hätten, auch die Sanierung von Vereinsheimen zu fördern, „ist richtig und wichtig“. Der finanzielle Spielraum vieler Vereine sei in den vergangenen Jahrzehnten enger geworden. Die Vereine und Verbände seien aus Neuenkirchen nicht wegzudenken und wichtige Standbeine für das kulturelle Leben, ergänzte CDU-Sprecher Arnold Kornhage.

Bürgermeister Vitus Buntenkötter hielt den Zuschuss für vertretbar – auch mit dem Blick darauf, dass viele Vereinshäuser, die in den 1960er- und 1970er-Jahren gebaut worden seien, „nun in die Jahre gekommen sind“.