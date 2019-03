Neuenkirchen. Die Gemeinde Neuenkirchen treibt die innerörtliche Entwicklung weiter voran. Am südlichen Ortsrand wird sie ein neues Wohngebiet ausweisen. Einstimmig beschloss der Rat, das Bauleitverfahren anzuschieben.

Dass sich die Gemeinde Neuenkirchen mit den beiden Grundstückseigentümern, mit denen sie seit Ende Dezember vergangenen Jahres verhandelt hatte, sozusagen handelseinig geworden war, erfuhren nicht nur die Zuschauer erst am Ende der zweistündigen Ratssitzung am Dienstagabend. Auch die meisten Ratsmitglieder dürfte die Nachricht positiv überrascht haben. "Die Verhandlungen sind zum Erfolg geführt worden", freute sich Bürgermeister Vitus Buntenkötter. Denn das Bauland ist in der Hülsengemeinde schon wieder knapp geworden. Im Baugebiet Fürstenauer Damm stehen nach seinen Worten nur noch drei Grundstücke für Doppelhäuser und ein Grundstück für ein Einfamilienhaus zur Verfügung. Mit anderen Worten: "Wir müssen aktiv werden", so der Ratsvorsitzende.

Eigentümer gibt Landwirtschaft auf

Das neue Wohngebiet rundet die bestehenden Gebiete am südlichen Ortsrand ab. Südlich der Wohnsiedlung Haarmeyers Kamp steht der Gemeinde Neuenkirchen eine insgesamt 6,7 Hektar große Fläche zur Verfügung. Der Eigentümer sei bereit, seinen Grund und Boden zur Verfügung zu stellen, wie Reinhold Ricke, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, in der Sitzung berichtete. Voraussetzung für die Ausweisung als Wohngebiet sei jedoch, dass die Landwirtschaft und die Viehhaltung auf dieser Fläche eingestellt werde. Das habe der Eigentümer schriftlich zugesichert.

Das künftige Wohngebiet liegt südlich der Straße Haarmeyers Kamp, es wird im Osten von der Mettinger Straße (Landesstraße 70), im Süden von der Straße Im Nihen und im Westen von der Vornholtstraße begrenzt. Das sind etwa 6,4 Hektar, davon abzuziehen ist nach den Worten des Fachbereichsleiters die bestehende Hoffläche, die erhalten bleiben solle. Daneben ergebe sich die Möglichkeit, die bestehende Bauzeile an der Straße im Nihen bis zur Mettinger Straße fortzuführen. Auch der Eigentümer einer Teilfläche habe zugesagt, den Grund und Boden zur Verfügung zu stellen. Außerdem will die Gemeinde Neuenkirchen die Gelegenheit nutzen, die Straße Im Nihen etwas zu verschwenken und einen Abschnitt kurz vor der Einmündung in die Mettinger Straße nach Süden zu verlegen. Somit könne der Einmündungsbereich optimiert werden, so Ricke.



Planungsverfahren dürfte zwei Jahre dauern

Auf der zur Verfügung stehenden Fläche dürften 60 Baugrundstücke möglich sein. "Das ist eine erste, vorsichtige Schätzung", sagte Reinhold Ricke auf Anfrage unserer Redaktion. Die Grundstücke sollen zum Teil verkauft und zum Teil auf Erbpachtbasis vergeben werden. "Das streben wird ein ausgewogenes Verhältnis an", erläuterte er. Bis das erste Haus gebaut werden kann, wird es aber noch dauern. Das erforderliche Bauleitverfahren dürfte etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Samtgemeinde Neuenkirchen muss Flächennutzungsplan ändern

Einstimmig beschloss der Neuenkirchener Gemeinderat ohne weitere Diskussion, den Bebauungsplan aufzustellen, den Auftrag an Planungsbüro Dehling und Twisselmann zu erteilen und die Samtgemeinde Neuenkirchen zu bitten, den Flächennutzungsplan zu ändern.