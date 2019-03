Neuenkirchen. Einstimmig hat der Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen eine neue Richtlinie für die Vereinsförderung verabschiedet. Künftig werden auch Sanierungen an Vereinshäusern unterstützt.

Etwas erschöpft fiel der Applaus aus, den die Mitglieder des Schützen- und des Reitvereins Neuenkirchen dem Samtgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung spendeten. Doch das lag sicherlich nicht am Ergebnis der Abstimmung, sondern vielmehr an der vorgerückten Stunde: Bis 22 Uhr hatten die Vereinsvertreter ausharren müssen, bevor der Tagesordnungspunkt 14 „Verwaltungsrichtlinie zur Vereinsförderung in der Samtgemeinde Neuenkirchen“ verhandelt wurde.

Samtgemeinde gibt zehn Prozent

Was nach Bürokratie klingt, bedeutet für die Vereine allerdings im Klartext die Chance auf bare Unterstützung. Denn bisher galt in der Samtgemeinde: Gefördert werden nur Neubauten der Vereine. Für Sanierungen von bestehenden Gebäuden wird kein Geld zur Verfügung gestellt. Doch die Zeiten ändern sich – Vereinsheime kommen in die Jahre – und an diesem Abend änderte sich nun auch die Marschrichtung der Verwaltungsrichtlinie: Einstimmig votierten die Ratsmitglieder dafür – rückwirkend zum 1. Januar 2019 –, auch die Sanierung von Vereinsgebäuden zu bezuschussen. Konkret gewährt die Samtgemeinde zehn Prozent der Bausumme als Zuschuss, vorausgesetzt, die Sanierung wird von der Gemeinde ebenfalls mit zehn Prozent gefördert.

„In diesem Beschluss spiegelt sich auch das hohe Maß an Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit in unseren Vereinen wider“, betonte Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay und freute sich über die aus ihrer Sicht „wunderbare Lösung“ für alle Beteiligten. Dem dürften die Vereinsmitglieder nichts entgegenzusetzen haben. Bereits der nächste Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit dem Thema „Gemeinsamer Zuschuss Reitverein und Schützenverein Neuenkirchen“, dem ein Antrag beider Vereine auf Sanierung des Daches der gemeinsam von ihnen genutzten Halle vorausgegangen war.



Erster Zuschuss geht an Neuenkirchener Vereine

Fachbereichsleiterin Ruth Klaus-Karwisch erläuterte die Dimension, in der sich die geplanten Bauarbeiten bewegen: Um die etwa 1660 Quadratmeter große Dachhaut zu erneuern, müssen die Vereine 167.000 Euro investieren, von denen 5000 Euro über Spenden zusammenkommen sollen. Bleibt ein Investitionsvolumen von 162 000 Euro. Einstimmig sprach sich der Neuenkirchener Samtgemeinderat dafür aus, den Vereinen 16.200 Euro Fördermittel zur Verfügung zu stellen.