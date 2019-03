Merzen. Zur Jahreshauptversammlung des Schützenkreises Bramgau haben sich 300 "Grünröcke" in Südmerzen getroffen.

Eigentlich wollten die Heseper Schützen als Gastgeber der Jahreshauptversammlung des Schützenkreises Bramgau die Versammlung in der Aula der IGS Bramsche abhalten. Da diese Räumlichkeit aber nicht zur Verfügung stand, nutzte der Präsident des Schützenverein Hesepe, Jürgen Rohmann, seine guten Kontakte zum Südmerzener Schützenverein.

Nach der Begrüßung durch Rohmann, verbunden mit der Einladung aller Schützenbrüder und Schützenschwester zum 57. Kreisschützenfest am 10. Juni 2019 in Hesepe, übernahm der Präsident des Schützenkreises Bramgau, Gregor Schröder die Leitung der Versammlung.

„Zurzeit hat der Schützenkreis Bramgau inklusive der Bogensportabteilung des TuS Bramsche und der SSG Bramgau 15 Mitgliedsvereine“, berichtete Schröder. „Fünf Vereine haben uns ja leider verlassen“, so Schröder weiter. „Aber die Tür zum Eintritt in den Schützenkreis steht für die Schützenvereine nach wie vor offen“. In seinem Jahresrückblick ließ Schröder noch einmal die verschiedenen Veranstaltungen wie den Kreiskönigsball in Schleptrup, den Kreisdamentag in Engelern-Schlichthorst und das Kreisschützenfest in Schleptrup Revue passieren.



Im Anschluss präsentierte Kassenwart und Geschäftsführer Karl-Heinz Schwenteck den Kassenbericht. „Die Kasse weist immer noch ein Guthaben auf, doch gestiegene Ausgaben für übergeordnete Verbände, Versicherungen und Reparaturen an der Auswertemaschine ließen den Kassenbestand im vergangenen Jahr, wie auch in den Jahren zuvor, weiter schrumpfen“, so Schwenteck. „Diese Tatsache führt dazu, dass auf die Mitgliedsvereine Beitragserhöhungen zukommen“, wie Schröder im Anschluss ergänzte.

Beitragserhöhung

En Bloc stimmten die 300 Mitglieder für die Erhöhung der Vereinspauschale von 60 auf 100 Euro. Auch der Anteil für die Versicherung steigt von 1,30 auf 1,50 Euro pro Mitglied und die Eintrittspreise für den Kreiskönigsball und den Kreisdamentag steigen ab dem Jahr 2020 von 4 auf 5 Euro pro Person. Ferner werden zukünftig die Königsorden nicht mehr in Silber, sondern nur noch in der versilberten Variante beschafft, dies führt zu Einsparungen von rund 500 Euro pro Jahr.

In seinem Bericht wies Sportwart Peter Ilic daraufhin, dass es keine weiteren Vorschießtermine für die Kreismeisterschaften 2019 geben wird. „An den Kreismeisterschaften im vergangenen Jahr nahmen 450 Schützen teil, rund 150 Starts waren bei den Bezirksmeisterschaften und 60 Starts bei den Landesmeisterschaften zu verzeichnen“, so Ilic. „Bei den Deutschen Meisterschaften nahmen Heiko Marks und Jürgen Westerfeld teil. Jürgen sicherte sich dort den vierten Platz in der Kategorie Freie Pistole. Nur ein Ring trennte ihn vom dritten Platz und einer Medaille“, berichtete Ilic.

Bei den Wahlen ergaben sich keine Veränderungen. Michael Mertens wurde als Vize-Präsident, Ulrike Miosga als stellvertretende Sportleiterin und Walter Gausmann als Pistolenfachwart wiedergewählt.





Zum Ausklang des Abends nahmen Schröder und Ilic noch einige Ehrungen vor.

Die goldene Verdienstnadel bekamen Holger Guse (Neustädter Schützenverein) und Clemens Schnerre (SV Engelern-Schlichthorst) überreicht. Die silberne Verdienstnadel erhielten Margret Gausmann (SV Engter), Ernst Hesselbrock und Walter von den Benken (beide SV Südmerzen), Helmut Vallo (SV Neuenkirchen) sowie Günter Bühning und Jens Lührmann (beide SV Schleptrup).

Mit der Ehrennadel „pro Patria“ vom Schützenbund Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (OEGB) wurden Dennis Hemann und Birgit Hennecke (beide SV Hesepe), Marcus Hemmelgarn und Hans-Jürgen Otte (beide SV Merzen), Hugo Wöste (SV Südmerzen), Elke Bruning, Brigitte Lührmann und Günter Falk (alle SV Schleptrup), Gerd Wichmann und Irmgard Bruns (beide SV Neuenkirchen), Oliver Menke (SV Sögeln) sowie Elke Fisse, Astrid Quebe, Ulrike Renzenbrink und Friedhelm Ballmann vom Schützenverein Engter ausgezeichnet.

Die Bramgau-Nadel erhielten Walter Krieger, Thomas Brüwer, Ansgar Dohm und Nicole Möller (alle SV Neuenkirchen), Christopher Neumann (SV Sögeln) sowie Franz-Josef Koopmann und Stefan Schuckmann vom Schützenverein Voltlage-Weese.