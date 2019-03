Voltlage. Grünen-Ratsherr Udo Urmann ist im Voltlager Gemeinderat mit seinem Antrag gescheitert, an jeden Einwohner ein Bürgergeld in Höhe von 50 Euro auszuschütten. Weder seine Argumentation noch seine Rechnung überzeugten die CDU-Mehrheit.

Nach gut 20-minütiger Diskussion gab es ein klares Ergebnis: Die zehn CDU-Mitglieder im elfköpfigen Rat stimmten gegen den Vorschlag ihres Grünen-Ratskollegen Udo Urmann. Dieser hatte beantragt, angesichts der aus seiner Sicht vorhandenen Überschüsse im Gemeindehaushalt, 50 Euro in Form eines Einkaufsgutscheins an jeden Einwohner auszuzahlen. Kostenpunkt bei etwa 1780 Einwohnern: rund 89.000 Euro.

Auskünfte erst auf mehrfache Nachfrage

Mit dem Bürgergeld flössen Steuereinnahmen an die Bürger zurück, außerdem würden Arbeitsplätze in der Gemeinde gestärkt, zitierte Urmann aus seinem Antrag. Diesen hielt er für aussagekräftig genug, um sofort und ohne weitere Aussprache darüber abzustimmen. Art und Weise der Umsetzung könne er ja hinterher erklären. „Warum soll ich das vorher machen, wenn doch alles gleich abgelehnt wird?“, reagierte er auf die Bitte von Bürgermeister Norbert Trame, den Antrag näher auszuführen. Erst auf mehrfache Nachfrage aus den Reihen des Rates gab der Grünen-Ratsherr weitere Auskünfte.

„Sonst wird immer an die Großen gedacht, nicht an die Kleinen.“ Udo Urmann, Grünen-Ratsherr





Das Bürgergeld in Höhe von 89.000 Euro sei für die Gemeinde finanzierbar, so seine Feststellung. Dabei bezog er sich auf die November-Sitzung des Rates. Damals lag der Kassenbestand bei rund 136.000 Euro. Außerdem habe die Samtgemeinde Neuenkirchen 300.000 Euro als Strukturförderung an die Gemeinde Voltlage überwiesen. Nach Urmanns Rechnung kostet das Bürgergeld die Gemeinde Voltlage nur rund 77.430 Euro. Die Differenz fließe über Mehrwert- und Umsatzsteuer in die Gemeindekasse zurück, weil die Gutscheine ja in Voltlager Geschäften eingelöst würden. Gedanken über die genaue Umsetzung habe er sich noch nicht gemacht. „Das Thema kam bei den Gewerbetreibenden gut an, viele würden mitmachen“, berichtete er. Auch in der Bevölkerung habe der Vorschlag eines Bürgergeldes viel Zustimmung gefunden. „Sonst wird immer an die Großen gedacht, nicht an die Kleinen.“

Kämmerer korrigiert Darstellung

Kämmerer Andreas Lanwert korrigierte Urmanns Rechnung. Über den kommunalen Finanzausgleich flössen lediglich Anteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer in den Voltlager Gemeindeetat zurück, nicht aber die kompletten Steuereinnahmen, die im Ort erhoben würden. Für die Berechnung – und damit die Höhe des Anteils – seien Einwohnerzahl und Steuerkraft entscheidend. Zum Vergleich: 2018 summierte sich der Voltlager Anteil an der Umsatzsteuer auf 86 000 Euro. Der Anteil, der über das Bürgergeld zurückfließen würde, sei daher kaum messbar, „er liegt im Promillebereich“. Die bewilligte Strukturförderung der Samtgemeinde müsse wie beantragt eingesetzt werden, in diesem Fall für die Dorferneuerung.

Das sagt der Gemeinderat

„Ich halte nichts vom Gießkannenprinzip. Wir sollten das Geld gezielt einsetzen“, lehnte CDU-Fraktionschef Josef Egbert das Bürgergeld ab. Ein Beispiel sei die geplante „Dorfküche“, da könne die Summe eine sinnvolle Verwendung finden. Werde das Geld „über der Bevölkerung ausgekippt“, profitierten auch diejenigen, die es gar nicht brauchten. Mechthild Wessel (CDU) hielt das Bürgergeld nicht für nachhaltig. „Das verpufft viel zu schnell.“ Die Kritik Urmanns an der Voltlager Wohnbauförderung, bei der auch nicht geprüft werde, ob der Antragsteller den Zuschuss brauche oder nicht, wies sie zurück. Bauwillige erhielten zwar einen Zuschuss, „das Geld fließe aber zurück: „Sie zahlen Steuern in Voltlage, ihre Kinder besuchen Kita und Grundschule“.

Anzeige Anzeige

„Auch das für 2019 geschnürte Investitionspaket betrifft jeden Bürger – von Klein bis Groß.“ Hermann Dreising, CDU-Ratsherr





Die Gemeinde Voltlage habe stets eine Politik verfolgt, die Bedürfnisse aller Altersgruppen zu berücksichtigen. „Auch das für 2019 geschnürte Investitionspaket betrifft jeden Bürger – von Klein bis Groß“, stellte Hermann Dreising (CDU) klar. Die Behauptung, die Gemeinde könne sich das Bürgergeld leisten, wies er zurück. Ein Blick in den aktuellen Entwurf des Haushaltsplanes mache das auch deutlich. Der Kassenbestand werde gebraucht, seien eine Rücklage, die den Kreditbedarf mindere. Beträge auszugeben, die nicht vorhanden seien, „sind die Schulden der nächsten Generation“, so Dreising.

Bürgermeister vermisst „schlüssiges Konzept“

Bürgermeister Norbert Trame vermisste in dem Grünen-Antrag ein „schlüssiges Konzept“. Deshalb könne der Gemeinderat nach seiner Meinung „ein Ja dazu nicht geben“. Vor der Abstimmung hatte Udo Urmann noch einmal für das Bürgergeld geworben. „Wenn es Interesse daran gibt, wird sich auch ein Weg finden.“