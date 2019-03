Neuenkirchen. Die Firma Holzbau Steinemann in Neuenkirchen hat zwei Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Zusammen waren Werner Schindler aus Recke und Heiner Middendorf aus Voltlage fast ein Jahrhundert lang in dem Neuenkirchener Zimmereibetrieb beschäftigt. Firmenchef Manfred Steinemann bedankte sich zusammen mit Ehefrau Iris in einer kleinen Feierstunde für die langjährige Treue. Die Zuverlässigkeit und das Fachwissen der „alten Hasen“ verdiene die Hochachtung des Unternehmens, sagte er.

Ehrenurkunden der Handwerkskammer

Eine derart langjährige Treue zu einem sei heute sehr selten, stellte Tony van Eysden, stellvertretender Obermeister der Bau-Innung Bersenbrück, fest. Er überreichte die Ehrenurkunden. Heiner Middendorf hatte am 1. April 1971 seine Ausbildung bei der Firma Steinemann, begonnen. Werner Schindler war am 1. Juni 1967 als Lehrling in den Neuenkirchener Betrieb eingetreten.