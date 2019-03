Merzen. Kindergärten gibt es bereits in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage. Ab Ende April soll es in der Pfarreiengemeinschaft auch noch einen Liedergarten geben. Wie der Name vermuten lässt, dreht sich alles um Musik und Gesang.

Mit Gesang und Musik kommen Kinder schon früh in Kontakt. Fingerspiele, lustige Verse, Gute-Nacht-Lieder oder Geburtstagsständchen gehören in vielen Familien zum guten Ton, später auch in der Kindertagesstätte und in der Schule. Gemeinsames Singen ist wichtig für Kinder und immer ein besonderes Erlebnis, weiß auch Franziska Notzon, Gemeindereferentin der Pfarreiengemeinschaft Merzen-Neuenkirchen-Voltlage und Mutter eines Kindes. Die 32-Jährige wurde auf das Projekt „Toni singt im Liedergarten“ aufmerksam, das der Chorverband NRW im Jahr 2005 initiiert hat. Das Ziel dieser musikalischen Frühförderung: das Singen auf spielerische und vor allem altersgerechte Art wieder stärker in die Familien und die Gesellschaft zu bringen.



Nun will Notzon, die im November vergangenen Jahres eine siebenmonatige Fortbildung zur Liedergartenleiterin begann, das Projekt auch in der Pfarreiengemeinschaft anbieten. Gedacht ist an eine Gruppe, die sich wöchentlich für eine Stunde trifft und sich an Kinder im Alter zwischen 18 Monaten und drei Jahren richtet. Begleitet werden können sie von ihren Eltern oder Großeltern. Die Pfarreiengemeinschaft finanziert den Lehrgang, aber auch die Instrumente wie Klanghölzer oder Rasseln. Im Liedergarten lernen die Kinder, wie sie mit ihrer eigenen Stimme spielen, also Geräusche und Klänge erzeugen können und wie Klatschen und Tanzen das Gefühl für den Rhythmus verstärken. Nebenbei lernen sie christliche Werte und Feste. „Das ist für viele Eltern vielleicht eine Alternative zur Krabbelgruppe“, sagt Franziska Notzon.



Liedergarten eröffnet am 25. April 2019 im Pfarrheim Merzen

Das Projekt „Toni singt im Liedergarten“ startet am Donnerstag, 25. April 2019, im Pfarrheim Merzen. Beginn des einstündigen Treffens ist um 10 Uhr. Der Besuch kostet 15 Euro im Monat, maximal können acht Eltern-Kind-Paare teilnehmen. Anmeldungen nehmen die Pfarrbüros in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage entgegen; Kontakt: Gemeindereferentin Franziska Notzon, Telefon 05466/932079.