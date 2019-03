Als die Feuerwehr in dem Haus an der Südmerzener Straße eintraf, schmorte das Bett bereits. Foto: Herbert Kempe

Merzen. In Merzen musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen ausrücken. Eine Heizdecke hatte bereits am Samstagabend zu schmorgen begonnen – und der Schmorbrand war unbemerkt auf das Bett übergegangen.