Für den ersten Hund sind seit Januar 2019 in der Gemeinde Merzen 50 Euro Hundesteuer pro Jahr zu zahlen. Symbolfoto: Harry Melchert/dpa

Merzen. In Merzen müssen Hundebesitzer seit 1. Januar 2019 für ihren Vierbeiner tiefer in die Tasche greifen. An diesem Tag trat die beschlossene Erhöhung der Hundesteuer in Kraft. Einwohner kritisierten jüngst diese Entscheidung, die der Rat allerdings schon vor einem Jahr getroffen hatte.