Merzen. Claudia Kaiser-Plog leitet seit Jahresbeginn die Merzener Filiale der Kreissparkasse Bersenbrück. Die Sparkassenbetriebswirtin trat die Nachfolge von Klaus Herdemann an. Wie ihr Vorgänger kommt die 39-Jährige aus Merzen.

„Die Arbeit macht großen Spaß“, sagte sie am Mittwochvormittag während der offiziellen Vorstellung durch den Vorstand der Kreissparkasse Bersenbrück. Das hörten Vorsitzender Bernd Heinemann und Vorstandsmitglied Lars Pfeilsticker gerne, die wiederum auf die Familienfreundlichkeit des öffentlich-rechtlichen Geldinstituts hinwiesen. Das zeige sich auch daran, dass Kaiser-Plog, Ehefrau und Mutter zweier Kinder, zu den vielen Frauen in der Sparkasse gehöre, die erfolgreich in Führungspositionen tätig seien. (Weiterlesen: Kreissparkasse Bersenbrück stellt Bilanz 2018 vor.)

Die neue Filialleiterin arbeitet seit fast genau 20 Jahren für die Kreissparkasse Bersenbrück. Im August 1999 begann die Merzenerin als Auszubildende, arbeitete im Anschluss als Kundenberaterin, zuletzt zehn Jahre in der Geschäftsstelle Fürstenau. In dieser Zeit bildete sich Claudia Kaiser-Plog zur Sparkassenbetriebswirtin weiter und belegte außerdem Lehrgänge mit dem Schwerpunkt Anlage- und Wertpapierberatung.



Mehr Zeit für „ganzheitliche Beratung“ der Kunden

Heinemann und Pfeilsticker wiesen darauf hin, dass die Kreissparkasse Bersenbrück großen Wert auf eine gute Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter lege und „dafür so viel investiert wie keine andere Sparkasse in Niedersachsen“. Ziel sei, die Kunden ganzheitlich in allen Finanzfragen zu beraten. Um das zu ermöglichen, seien zwar die Öffnungszeiten in 16 Filialen eingeschränkt worden – sie sind wechselweise am Vormittag oder am Nachmittag geöffnet –, dafür aber sei eine Beratungszeit von 9 bis 19 Uhr eingeführt worden. Die Entscheidung sei vertretbar, denn alltägliche Bankgeschäfte würden zunehmend auch online erledigt. Die nun zur Verfügung stehende Zeit solle nun genutzt werden für intensivere Beratungen der Privatkunden. Geschäftskunden werden in den fünf Regionalcentern in Ankum, Bersenbrück, Bramsche, Fürstenau und Quakenbrück betreut.

Vorgänger wechselte ins Regionalcenter Fürstenau

Dort hin, genauer nach Fürstenau, ist auch der bisherige Merzener Filialleiter Klaus Herdemann gegangen. Nach fast achtjähriger Tätigkeit kümmert er sich im Regionalcenter Fürstenau als Spezialist um die Geschäfts- und Gewerbekunden. Herdemann hatte zum 1. Mai 2011 die Nachfolge von Peter Krehe angetreten, der nach 33 Jahren in Merzen in den Ruhestand gewechselt war.