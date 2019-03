Merzen. Fast fünf Millionen Euro bewegt die Gemeinde Merzen im Haushalt 2019. Woher kommt das Geld, und wofür wird es ausgegeben? Welche Investitionen sind geplant? Ein Überblick über das Zahlenwerk.

Einstimmig und ohne Diskussion hat der Rat der Gemeinde Merzen den Haushaltsplan für das laufende Jahr beschlossen. Die finanziellen Spielräume, die der Etat bietet, stimmten dessen Mitglieder zufrieden ebenso wie das Jahr 2018. Das schließt nach vorläufiger Einschätzung von Andreas Lanwert mit einem Plus im sechsstelligen Bereich ab. Genauer mochte es der Kämmerer noch nicht beziffern.



Sprudelnde Gewerbesteuer: Merzen nimmt 2,2 Millionen Euro ein

600.000 Euro mehr an Gewerbesteuer hatte die Gemeinde Merzen 2018 eingenommen, insgesamt 2,2 Millionen Euro. Von den Mehreinnahmen bleibt allerdings nur ein Drittel übrig – Merzen musste bereits 2018 eine höhere Gewerbesteuerumlage zahlen, auch die Umlagen an Landkreis und Samtgemeinde steigen deshalb 2019, weil die Gewerbesteuer eine maßgebliche Berechnungsgrundlage ist.





Die Einnahmen: Gewerbesteuer (1,95 Millionen Euro) und Einkommenssteuer (1,48 Millionen Euro) sind 2019 die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde. Dazu kommen weitere kommunale Steuern wie Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Letztere erbringt 16.000 Euro, hier schlägt die im vergangenen Jahr beschlossene Erhöhung um 7000 Euro zu Buche. 220.000 Euro sind aus der Vermietung des Gemeinschaftshauses einkalkuliert.





Die Ausgaben: 2,8 Millionen Euro reicht die Gemeinde je zur Hälfte an Samtgemeinde Neuenkirchen und Landkreis Osnabrück weiter. Merzen profitiert von der Senkung der angekündigten Kreisumlage um drei Punkte von 47 auf 44 Punkte. 337.000 Euro stehen für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Lambertus zur Verfügung, für die Straßenunterhaltung 60.000 Euro, für das Gemeinschaftshaus sind 208.000 Euro zu zahlen. 348.000 Euro muss die Gemeinde für die weiterhin sprudelnde Gewerbesteuer zahlen. Unter dem Strich rechnet Kämmerer Andreas Lanwert mit einem positiven Ergebnis von rund 694.000 Euro.

Die Investitionen: 1,15 Millionen Euro will die Gemeinde 2019 in ihre Infrastruktur investieren. 600.000 Euro stehen für die Ersterschließung im Baugebiet Meyers Esch bereit. Zwölf Bauplätze sollen erschlossen werden und im Herbst baureif sein. Die Arbeiten für Kanal- und Straßenbau sind inzwischen ausgeschrieben, die Vermessung erfolgt in Kürze. Mit rund 357.000 Euro beteiligt sich die Kommune am Breitbandausbau unter Federführung des Landkreises Osnabrück. 50.000 Euro sind für das Ortszentrum vorgesehen, also für die Gestaltung des Kreisverkehrs und die Modernisierung des Infopavillons auf dem Kirchparkplatz. 99.000 Euro will die Gemeinde in den Ausbau zweier Abschnitte der Straße Plaggenschale-Mitte stecken, insgesamt summieren sich die Kosten auf 356.000 Euro. 63 Prozent fließen als Zuschuss in die Gemeindekasse, dazu Anliegerbeiträge. Diese Investitionen kann Merzen ohne fremde Hilfe stemmen, erläuterte Kämmerer Andreas Lanwert. Im Falle eines Falles könnte die Kommune aber rund 553.000 Euro an Krediten aufnehmen.

„Merzen ist faktisch schuldenfrei.“ Gregor Schröder, Bürgermeister





Die Schulden: Die Schulden summierten sich Ende 2018 auf 1,42 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um zwei langfristige Darlehen. Dem gegenüber stehen rund 1,9 Millionen Euro in der Kasse, „so dass Merzen faktisch schuldenfrei ist“, merkte Bürgermeister Gregor Schröder an.