Merzen. Nicht einmal ein Jahr nach der letzten Erweiterung ist die Kindertagesstätte St. Lambertus in Merzen schon wieder zu klein. Ab 1. August muss eine Regelgruppe im Pfarrheim untergebracht werden. Damit ist klar: Merzen braucht auf Dauer eine zweite Kindertagesstätte.

Die Gemeinde Merzen will in den kommenden zwei Jahren eine zweite Kindertagesstätte bauen. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Rat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung (wir berichteten) gefasst. Diese Entscheidung war erforderlich, weil ab 1. August eine Regelgruppe für über Dreijährige nicht mehr in dem Gebäude an der Gartenstraße untergebracht werden kann.

Für 24 Kinder fehlt zurzeit ein Platz

Der Stand der Dinge: Die Kindertagesstätte St. Lambertus ist für insgesamt fünf Regelgruppen mit jeweils 25 Plätzen und zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Plätzen ausgelegt. Erst im vergangenen Sommer hatte die Gemeinde eine zweite Gruppe für unter Dreijährige geschaffen. Den aktuellen Anmeldezahlen zufolge wird es ab Sommer 2019 zwei Krippengruppen mit insgesamt 29 Jungen und Mädchen unter drei Jahren geben. Jeweils 25 Kinder können in einer Regelgruppe untergebracht werden. Es gibt zwei weitere Integrationsgruppen, einmal mit 18 Kindern und einmal mit 16 Kindern. Hier werden Kinder mit Behinderungen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung betreut. Je nach Anzahl der Kinder mit besonderem Förderbedarf reduziert sich die Gruppengröße, die laut Kindertagesstättengesetz bei maximal 25 Kindern liegt. Für 24 über Dreijährige gibt es nach jetzigem Stand deshalb in der Kita keinen Platz.

Die Lösung: Nach Gesprächen mit der Kirchengemeinde St. Lambertus als Träger der Kita könnte ab 1. August eine Gruppe im nur wenige Meter entfernten Pfarrheim untergebracht werden. „Die Kinder sollen in Merzen bleiben“, stellte Schröder klar. Den Eltern für den Übergang eine Betreuung in den Kindertagesstätten in Neuenkirchen und Voltlage anzubieten, sei keine Alternative. Die Kirchengemeinde habe signalisiert, Räume im Pfarrheim zur Verfügung zu stellen. „Es bietet sich dafür der rund 65 Quadratmeter große Saal an“, so der Bürgermeister. Küche und Toiletten lägen nicht weit entfernt, das Außengelände sei als Spielplatz nutzbar. Auch die Niedersächsische Landesschulbehörde könne sich angesichts der Raumnot in der Kita mit diesem Provisorium anfreunden, teilte Schröder mit. Allerdings: Die Behörde habe deutlich gemacht, dass die Gemeinde Merzen die Planungen für den Bau einer weiteren Kindertagesstätte aufnehmen und binnen zwei Jahren realisieren müsse. Der Neubau, so habe die Landesschulbehörde empfohlen, sollte aus drei Gruppen bestehen, zwei Regelgruppen und eine Krippengruppe. Auch an eine mögliche Erweiterung müsse gedacht werden.





Das weitere Vorgehen: Bisher sind zwei mögliche Standorte für eine neue Kita in Merzen im Gespräch. Zum einen bietet sich die Fläche neben dem Bolzplatz an der Overbergstraße am Rand des Wäldchens Pastorsholz an, zum anderen könnte der Neubau auf dem Areal der Grundschule entstehen. Es böte sich die Chance, die Kita in die Pläne für die anstehende Umgestaltung der Schule, mit der sich die Samtgemeinde Neuenkirchen derzeit beschäftigt, einzubeziehen, sagte Schröder. Fest stehe, dass in den kommenden zwei Jahren eine Entscheidung getroffen werden müsse. Das gelte auch für die Frage, wer die Trägerschaft für die neue Kindertagesstätte übernehme.