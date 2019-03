Merzen. 50.000 Euro hat der Merzener Gemeinderat für Investitionen in das Ortszentrum im Etat eingeplant. Damit sollen der Dorfpavillon vor der Kirche modernisiert und der Kreisverkehr am Ortseingang gestaltet werden.

Bereits in der Dezember-Sitzung hatte der Rat im einstimmig beschossen, 2019 die Außendarstellung Merzens zu verbessern. Dazu gehört der Umbau des Infopavillons am Aufgang zur St.-Lambertus-Kirche. „Da ist vermutlich eine totale Erneuerung fällig“, sagte Bürgermeister Gregor Schröder in der Ratssitzung am Donnerstagabend.



Veralteter Ortsplan

An den Außenwänden der auf einem Sandsteinsockel aufgebauten und mit einem Reetdach versehenen Holzkonstruktion hängt die Gemeinde Merzen seit mehr als vier Jahrzehnten nicht nur amtliche Bekanntmachungen aus, hier finden sich auch Hinweise und Plakate auf kommende Veranstaltungen. Außerdem gibt es einen Dorfplan, der allerdings stammt aus dem Jahr 1984. Baugebiete wie Hüls Esch oder am Kapellenweg sind dort nicht verzeichnet, Ortsunkundige mit der Hoffnung auf Orientierung bleiben ratlos zurück.

Nach den bisherigen Plänen soll der Dorfpavillon aus analogen Zeiten nun ein digitales Schaufenster bekommen, auf dem alle Informationen aus und über Merzen abzurufen sind: Ortsplan mit Straßenverzeichnis, touristische Angebote wie Rad- und Wanderwege, Wacholderhain in Plaggenschale und Terra-Vista-Aussichtspunkt in Döllinghausen, Veranstaltungen und Gewerbetreibende.



Moderne Konstruktion aus Glas vorgeschlagen

Einstimmig beschloss der Rat, Angebote einzuholen: zum einen für die technische Umrüstung und Ausstattung des Infopavillons mit Bildschirmen, zum anderen auch für die Konzeption und Pflege der dazu erforderlichen Internetseite. Ob der Dorfpavillon sein bisheriges Aussehen behält, ist dagegen noch unklar. Ein Abriss scheint nicht ausgeschlossen. Denkbar sei auch, ihn durch eine Konstruktion aus Glas mit Sitzgelegenheiten zu ersetzen, so Schröder. Das müsse in einem zweiten Schritt geklärt werden. Der Bürgermeister griff damit eine Anregung von Ronald Hülsmann auf. Der Grünen-Ratsherr hatte bereits im Februar in einer Bauausschusssitzung vorgeschlagen, an diesem Standort „etwas Moderneres zu schaffen“.

Angebote wird die Gemeinde auch für die beiden mannshohen digitalen Werbetafeln – auch als Outdoor-Terminals bezeichnet – an den Ortseingängen bei Pöttker und im Kreisverkehr einholen. Diese dienen wie Plakatwände aus analogen Zeiten als Möglichkeit, auf Veranstaltungen in Merzen hinzuweisen, zum Beispiel auf die Kirmes und die Schützenfeste. Um diese Stele auch im Kreisverkehr aufstellen zu können, ist eine Genehmigung der Straßenbaubehörde erforderlich. Die habe aber bereits mündlich ihre Zustimmung signalisiert.

„Was lange währt..." Josef Klausing, Ratsherr

Das Innere des Kreisverkehrs selbst soll nach den Worten von Christof Büscher (CDU) künftig mit Findlingen gestaltet werden, die an die früheren Landgemeinden erinnern, die seit 1972 die Einheitsgemeinde Merzen bilden. Findlinge seien im „steinreichen“ Osteroden zu bekommen, sagte der Vorsitzende des Bauaussschusses.



„Was lange währt“, merkte Josef Klausing (Grüne) an. Er freue sich, dass die Gestaltung des Kreisels nun endlich angepackt werde.