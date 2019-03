Neuenkirchen. Die Gemeinde Neuenkirchen soll nach dem Willen der SPD-Fraktion den Bau von Mietwohnungen in der Gemeinde vorantreiben und dafür Grundstücke kaufen. Dazu hat die Fraktion für die nächste Ratssitzung einen Antrag gestellt.

Auch in Neuenkirchen fehlt es nach den Worten von Daniel Schweer „nach wie vor an günstigem und bezahlbaren Wohnraum“. Kritik übt der SPD-Fraktionschef im Rat in einer Pressemitteilung auch an einigen Grundstücksbesitzern: Deren Verweigerung, ihre Wohnbaugrundstücke zu bebauen, wie an der Bramscher Straße, verhindere eine weitere städtebauliche Entwicklung der Hülsengemeinde.



(Weiterlesen: Noch sieben Grundstücke frei im Neuenkirchener Wohnbaugebiet.)



Ziel der SPD-Fraktion sei, zu erreichen, dass auch in Neuenkirchen mehr günstiger Wohnraum geschaffen werde. Seine Fraktion habe deshalb beantragt, dass im Haushaltsjahr 2019 aus dem bereits vorgesehenen Ansatz „Kauf von Grundstücken“ 100.000 Euro für den Kauf von Wohnbaugrundstücken zur Verfügung gestellt werden. Unterstützung könnte nach den Worten Schweers auch vom Landkreis Osnabrück kommen.



Unterstützung durch den Landkreis?

Dieser habe mit dem Haushalt 2019 einen Fonds in Höhe von 1,5 Millionen Euro für bezahlbaren Wohnraum und städtebauliche Entwicklung aufgelegt. „Aus den Mitteln des Landkreises Osnabrück soll den 21 Städten, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis eine finanzielle Unterstützung gewährt werden, um günstiger an Grundstücke zu gelangen“, erläuterte Schweer.

Thema im Gemeinderat am 19. März 2019

Der SPD-Antrag wird in der Sitzung des Neuenkirchener Gemeinderates am Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr im Rathaus zur Diskussion gestellt. In dieser Zusammenkunft wollen die Mitglieder auch den im Dezember vorgestellten Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 verabschieden.