Neuenkirchen. Die Podologiepraxis Agnes Muntel ist innerhalb Neuenkirchens umgezogen. Die neue Adresse befindet sich an der Lindenstraße 4 (ehemals ASD).

Bislang betrieb Muntel ihre Praxis an der Lindenstraße 14. Wegen Platzmangels entschied sie sich Mitte Januar für einen Umzug. Zum Praxisteam gehören zwei weitere Mitarbeiterinnen, unter anderem auch Tochter Maris Arnemann, die ebenfalls staatlich geprüfte Podologin ist, und neuerdings Julie Folz als Fachfußpflegerin.



Die staatlich geprüfte Podologin bietet mit ihrem Team podologische Behandlungen, medizinische Fußpflege und Fußreflexzonenmassage bei Problemen rund um den Fuß an. Podologie sei die nicht ärztliche Heilkunde am Fuß, erklärte Agnes Muntel. Sie sei ein wichtiger Teil der medizinischen Versorgung. Die Podologie ist nach ihren Worten spezialisiert auf Beschwerden am Fuß, die durch Erkrankungen auftreten können, zum Beispiel bei Diabetes mellitus, Durchblutungsstörungen und Stoffwechselerkrankungen wie Rheuma. Haut- und Nagelpilz sowie eingewachsene Nägel (Versorgung mit einer Orthonyxiekorrekturspange) behandelt sie ebenfalls. Behandlungen sind ausschließlich nach terminlicher Absprache möglich.

Zur Neueröffnung gratulierten neben der Familie, Nachbarn und Freunden auch Neuenkirchens Bürgermeister Vitus Buntenkötter.

Kontakt: Podologiepraxis Muntel, Lindenstraße 4, Neuenkirchen Telefon 05465 2057375.

Öffnungszeiten: Montags nur Hausbesuche, dienstags bis donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr, freitags von 8 bis 14 Uhr.