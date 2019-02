Die ersten Vorarbeiten für den Bau der Linksabbiegerspuren auf der Bramscher Straße in Höhe der Straßen Brookweg und Vinter Höher sind bereits erfolgt. Einige Bäume mussten für die Verbreiterung der Straße gefällt werden. Foto: Christian Geers

Neuenkirchen. Der Landkreis Osnabrück will die Verkehrssicherheit auf der Bramscher Straße erhöhen und plant in Höhe des Gewerbegebietes zwei Linksabbiegerspuren. Die Gemeinde Neuenkirchen beteiligt sich an den Kosten.