160 Meter lang ist Brockamps Weg im Gewerbegebiet Uhlenbrock in Neuenkirchen, den die Gemeinde ausbauen will. Foto: Christian Geers

Neuenkirchen. Die Gemeinde Neuenkirchen will in diesem Jahr etwa 150 000 Euro in die weitere Erschließung des Gewerbegebietes Uhlenbrock investieren. Geplant ist der Bau von zwei Stichstraßen.