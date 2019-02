Neuenkirchen. Sichtbare Fortschritte machen die Arbeiten auf dem Dorfbrunnenplatz in Neuenkirchen.

Inzwischen sind auf der Fläche rund um den Dorfbrunnen schon mehr als die Konturen der neuen Gestaltung sichtbar: Die Einfassungen für die neuen Beete sind bereits hergestellt. Teilweise werden sie auch aus Beton gegossen und dienen später als Sitzgelegenheiten.





Die Gemeinde Neuenkirchen ist zufrieden mit dem Baufortschritt, ergab eine Baubesprechung vor einigen Tagen. Dabei mussten Vertreter der Kommune, Planer und Baufirma noch einen Pflasterstein auswählen. Zwar werden bei der Pflasterung die alten Quadratsteine wiederverwendet, allerdings sind nicht alle zu gebrauchen, wie sich herausstellte. Weil aber die alten Steine in Format und Farbe nicht mehr zu bekommen sind, musste eine optisch gelungene Lösung gefunden werden.

Fertigstellung bis Ostern geplant

Die sieht so aus: Die neuen Steine sollen in sogenannten Bändern verlegt werden. Bis Ostern sollen die Bauarbeiten rund um den Neuenkirchener Dorfbrunnen abgeschlossen sein. Die Kosten für die Umgestaltung des Dorfbrunnenplatzes gab der Gemeinderat im September vergangenen Jahres mit rund 92.000 Euro an. Das Geld wollte die Kommune in den Jahren 2018 und 2019 bereitstellen.