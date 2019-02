Eineinhalb Stunden waren die Feuerwehren im Einsatz, um den Brand in dem Heizungsraum zu löschen. Foto: Herbert Kempe

Neuenkirchen. Ein Schaden in bislang noch nicht bekannter Höhe ist am Samstagabend bei einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Limberger Straße in Neuenkirchen entstanden.