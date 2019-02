Neuenkirchen. In der Diskussion über die Zukunft des Rathauses der Samtgemeinde Neuenkirchen gibt es erste Ergebnisse. Das Architekturbüro Schröder hat drei Varianten für eine mögliche Lösung präsentiert: Sanierung und Erweiterung sowie Abriss und Neubau.

Die Situation: Das Rathaus an der Alten Poststraße in Neuenkirchen genügt längst nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Verwaltung. Die Liste der Mängel ist lang, auf die Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay jüngst im Interview mit unserer Redaktion und auch die CDU-Fraktion im Samtgemeinderat nach ihrer Klausurtagung hingewiesen haben. Es gibt demnach in dem Gebäude, das aus den 1970er-Jahren stammt, Probleme mit dem Brandschutz auch wegen fehlender Fluchtwege, das Haus ist nur im Erdgeschoss barrierefrei, dazu kommen eine nicht mehr zeitgemäße Isolierung und eine anfällige technische Ausstattung. Außerdem sei das Rathaus inzwischen viel zu klein geworden, um alle Mitarbeiter unterzubringen, so Schwertmann-Nicolay.



(Weiterlesen: Hier geht es zum Interview mit Hildegard Schwertmann-Nicolay.)



Der Stand der Dinge: Im vergangenen Jahr beschloss der Samtgemeinderat ein Architekturbüro zurate zu ziehen. Der Auftrag lautete, das Rathaus vom Keller bis zum Dach zu untersuchen, den Zustand zu beschreiben, Mängel aufzulisten und schließlich Vorschläge für eine Lösung zu erarbeiten. Grundlage für die ersten Entwürfe sei auch das von der Verwaltung erarbeitete Raumprogramm, wie Schwertmann-Nicolay erläuterte. Das berücksichtige die Anzahl der Büros, aber auch den parlamentarischen Bereich, also einen Sitzungssaal, der groß genug sei, dass in diesem auch der 35-köpfige Samtgemeinderat tagen könne. Das sei im bisherigen Rathaus nicht möglich, „außerdem fehlt es auch an einem Büro für den Neuenkirchener Bürgermeister“, sagte sie.

Mögliche Varianten: Dirk Boguhn, stellvertretender Fachbereichsleiter Planen und Bauen, stellte den Mitgliedern des Bauausschusses drei Entwürfe des Merzener Architekturbüros Schröder vor. Variante 1 beschreibt die grundlegende Sanierung des bisherigen Altbaus, der um einen Anbau erweitert wird. Dazu solle das bisherige Dachgeschoss „neu aufgesetzt“ werden, der Anbau erhalte einen Fahrstuhl, um alle Ebenen barrierefrei zu erreichen. Bei dieser Variante, die während des laufenden Betriebes erfolgt, müsste für die Verwaltung eine Unterbringung an anderer Stelle geschaffen werden. Dazu müsste ein Ausweichquartier gesucht werden, denkbar wären auch Bürocontainer. Diese wären bei den Varianten 2 und 3 nicht erforderlich, weil das bisherige Rathaus so lange weitergenutzt werden kann, bis der Neubau fertig ist. Dieser könnte entweder hinter oder vor dem bestehenden Gebäude hochgezogen werden. Das Gelände an der Alten Poststraße ist dafür den Entwürfen zufolge groß genug.

So geht es weiter: Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz nahm die vorgestellten Konzepte zur Kenntnis. Eine Diskussion gab es nicht, auch die Höhe der Kosten für alle drei Varianten waren in der Sitzung kein Thema. In der Sitzung des Neuenkirchener Samtgemeinderates am Montag, 18. März, dürfte das Thema erneut auf der Tagesordnung stehen. Dann könnte es um erste Kostenschätzungen gehen, aber auch um die Frage, ob es Förderprogramm gibt, aus denen Zuschüsse fließen könnten.