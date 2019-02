Neuenkirchen. Darauf haben die Samtgemeinde Neuenkirchen und die Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage lange gewartet: 2019 können die Kommunen auf Zuschüsse für den ländlichen Wegebau hoffen. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) hat mitgeteilt, dass insgesamt sechs Straßen im Programm Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (Zile) berücksichtigt werden.

Einen offiziellen Bewilligungsbescheid gibt es zwar noch nicht, aber eine schriftliche Mitteilung aus dem Amt für regionale Landesentwicklung in Osnabrück. Diese Nachricht sorgte nicht nur in der Samtgemeindeverwaltung an der Alten Poststraße in Neuenkirchen für eine Überraschung, auch in den Mitgliedsgemeinden wäre es ein Grund gewesen, die Sektkorken knallen zu lassen. Allein die nackten Zahlen machen die Dimension deutlich: Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden hatten im vergangenen Jahr eine Förderung für ihre Straßen und Wege mit einer Gesamtlänge von rund zehn Kilometern beantragt. Die geschätzten Baukosten, die dem Förderantrag beigefügt werden mussten, summieren sich auf gut 1,6 Millionen Euro. Bei einer möglichen Förderung von 63 Prozent aus dem Zile-Programm bekämen die Gemeinden gut eine Million Euro erstattet. Den Restbetrag müssten dann laut Straßenausbaubeitragssatzung Kommunen und Anlieger übernehmen.

Merzen kann zwei Straßen in Schuss bringen

In der Gemeinde Merzen können dank des öffentlichen Zuschusses in diesem Jahr zwei Straßen instand gesetzt werden: Die beiden Abschnitte – 1,14 und 1,17 Kilometer lang – betreffen die Straße Plaggenschale-Mitte im Ortsteil Plaggenschale. Die Ausbaukosten gibt die Gemeinde laut Förderantrag mit 356.000 Euro an, 224.000 Euro würden aus dem Förderprogramm fließen.

Neuenkirchen kann mit 328.000 Euro rechnen

Auch in der Gemeinde Neuenkirchen können nach dem Stand der Dinge zwei Straßen saniert werden: die Schwieteringstraße im Ortsteil Limbergen auf einer Länge von 1,77 Kilometern und die Straße Sönnkenort im Ortsteil Vinte mit einer Länge von 1,36 Kilometern. 520.000 Euro müssen dafür aufgebracht werden, der Zuschuss beläuft sich auf 328.000 Euro.

Zuschlag auch für Straße Mühlenort in Voltlage

Erfolgreich hat sich auch die Gemeinde Voltlage um EU-Fördermittel beworben, um die Straße Mühlenort auf einer Länge von 1,45 Kilometer in Schuss zu bringen. Diese Investition dürfte mit rund 210.000 Euro zu Buche schlagen. Auf der Einnahmenseite der Kommune stehen rund 111.000 Euro aus dem Zile-Programm.

296.000-Euro-Zuschuss für Samtgemeinde Neuenkirchen

Auch die Samtgemeinde Neuenkirchen kann mit einem offiziellen Bescheid aus dem für den ländlichen Wegebau zuständigen Landwirtschaftsministerium in Hannover rechnen: Die Hermann-Rothert-Straße in Neuenkirchen zwischen Moorstraße im Ortsteil Rothertshausen und Weeser Damm im Ortsteil Limbergen – 3,25 Kilometer lang – kann in diesem Jahr saniert werden. Kostenpunkt der Investition: rund 470.000 Euro, zugesagter Zuschuss: rund 296.000 Euro.