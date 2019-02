Neuenkirchen. Was lange währt: 2019 kann die Samtgemeinde Neuenkirchen endlich die Sanierung der Hermann-Rothert-Straße angehen. 63 Prozent der Kosten erhält die Kommune erstattet. Sie ist in ein Förderprogramm aufgenommen worden.

Die Hermann-Rothert-Straße im Neuenkirchener Ortsteil Rothertshausen, benannt nach dem früheren Landrat des Kreises Bersenbrück, ist an vielen Stellen in einem beklagenswerten Zustand. Sie ist zu schmal, an vielen Stellen abgesackt und verfügt über keinen richtigen Seitenraum. „Sie ist eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer“, sagte Ausschussvorsitzender Josef Egbert in einer Sitzung des Bauausschusses der Samtgemeinde.

„Beharrlichkeit zahlt sich eben aus.“ Josef Egbert, Vorsitzender des Bauausschusses

Schon des Öfteren hat die Straße Ausschuss und Rat beschäftigt. Dessen Mitglieder hofften in den vergangenen Jahren mehrfach vergebens auf Fördermittel, um die Sanierung in Auftrag geben zu können. Nun ist es so weit. „Beharrlichkeit zahlt sich eben aus“, kommentierte Egbert die Nachricht, dass die Hermann-Rothert-Straße mit einem Zuschuss aus den Zuwendungen für die ländliche Entwicklung (Zile) rechnen kann. Ein schriftlicher Bescheid liegt der Verwaltung zwar noch nicht vor, die Nachricht aus dem zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Osnabrück aber ist verlässlich und versetzte die Kommune in Euphorie.





Und das ist geplant: Die Hermann-Rothert-Straße – eine so genannte Gemeindeverbindungsstraße, für die die Samtgemeinde zuständig ist – soll auf einer Länge von 3,3 Kilometern instand gesetzt werden. Die Fahrbahn würde durchgängig eine Breite von 4,50 Meter bekommen, jeweils 80 Zentimeter sind an beiden Seiten als Randstreifen vorgesehen. Markierungen, die jüngst aufgebracht wurden, zeigen schon die Bohrpunkte an. An diesen Stellen soll der Untergrund erkundet werden. Die Bohrungen dienen aber auch dazu herauszufinden, ob Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) im Straßenbelag nachgewiesen werden können. Bis Anfang der 1990er-Jahre bestand Straßenasphalt aus PAK-haltigem Teer. „Dieser müsste bei einem positiven Untersuchungsergebnis speziell entsorgt werden“, erläuterte Reinhold Ricke, Fachbereichsleiter für Planen und Bauen im Neuenkirchener Rathaus.

Straßensanierung eine Herausforderung für Ingenieure

Bautechnisch sei die Straße, die in Teilen deutlich höher liegt als die Felder rechts und links, ohnehin eine Herausforderung angesichts des Moorbodens, doch die Verwaltung sei bemüht, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das Beste herauszuholen. Die Straße samt Unterboden komplett auszukoffern und neu aufzubauen sei mit dem bestehenden Budget nicht möglich, erläuterte die Verwaltung.

Kommune erwartet rund 296.000 Euro als Zuschuss

Die Kosten hat die Samtgemeinde Neuenkirchen auf rund 470.000 Euro geschätzt, 296.000 Euro – das sind 63 Prozent – würden aus dem Förderprogramm fließen. Den Restbetrag müssten laut geltender Straßenausbaubeitragssatzung Kommune (90 Prozent) und Anlieger (10 Prozent) übernehmen. Der Bauausschuss sprach sich dafür aus, dass der Zuschuss aus dem Zile-Programm nicht nur auf den Anteil der Samtgemeinde angerechnet wird, sondern auch auf den der Anlieger. „Diese bringen nach dieser Rechnung unter dem Strich rund 3,7 Prozent der Baukosten auf. Das ist sehr moderat“, erläuterte Reinhold Ricke. Unklar sei allerdings noch, in welchem Zeitrahmen die Arbeiten ausgeführt werden müssten. „Da kennen wir noch keinen Zeitpunkt.“ Sobald konkrete Kostenberechnungen vorliegen, würden die Anlieger in einer Bürgerversammlung über Art und Umfang der Bauarbeiten informiert, ebenso über die Höhe der von ihnen aufzubringenden Beiträge.

„Darauf haben wir lange gewartet, nun können wir arbeiten“, fasste Josef Egbert die gute Nachricht zusammen. Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt empfahl dem Neuenkirchener Samtgemeinderat, die Ausschreibung der Bauarbeiten vorzubereiten und – nach Erhalt des Förderbescheides – den Auftrag zu vergeben. Vorab aber muss die Samtgemeinde noch ein Fachbüro beauftragen, das die Brücke über den „Vorderen Kölzenkanal“ inspiziert, ihren Zustand und ihre Tragfähigkeit dokumentiert und ermittelt, ob vor Beginn der Bauarbeiten noch eine Sanierung erledigt werden muss.