Neuenkirchen. Für die Theatergruppe Neuenkirchen ist der letzte Vorhang gefallen. Fünfmal standen die Mimen mit ihrem selbstgeschriebenenen Stück „Nix äs Ärger in't Büro“ auf der Bühne im Gasthaus Haarmeyer. Eine Bilanz.

Es sei eine „rekordverdächtige Spielzeit“ gewesen, ziehen die Mitglieder Bilanz. Die Besucherzahlen im renovierten Saal des Neuenkirchener Traditionshauses hätten alle Erwartungen übertroffen, teilt die Theatergruppe mit. Vor allem eine Frage habe die Besucher immer wieder beschäftigt: Wie schreibt man eigentlich so ein Stück?



Die Antwort gab Elke Woltering, die sich die Handlung ausgedacht hatte. Es sei nicht so gewesen, dass sie sich nicht einfach hingesetzt und beim ersten Akt angefangen habe: „Dem ging eine Menge Vorarbeit in Sachen Dramaturgie voraus. Ich habe zunächst das komplette Gerüst der Geschichte gebaut, bevor ich die tatsächlichen Dialoge geschrieben habe“, berichtete sie. Dann habe sie den Inhalt festgelegt. „Ein gutes Theaterstück lebt von möglichst vielen Konflikten zwischen den Figuren, man muss also starke Gegensätze aufeinander prallen lassen“, erläuterte die Hobbyautorin.



Motto: Stadtmensch trifft auf Landbevölkerung

In diesem Fall lautete das Motto „‚Stadtmensch trifft auf Landbevölkerung“. Da sie weder Liebeskomödie noch Bauernschwank schreiben wollte, ließ sie die Handlung in einem Büro spielen. So kam es, dass die Geschäftsfrau Eva Wagenfeld als Controllerin in ein winziges Büro nach Neuenkirchen geschickt wurde. Damit es dort ordentlich kracht, sollten die dort arbeitenden Kollegen möglichst viel Konfliktpotenzial mitbringen. Daraus entstanden Waltraud und Gisela, eine harmoniebedürftige Mutti-Figur und eine feldwebelhafte Kratzbürste, die sich auf der Bühne so manches Gefecht liefern. Ergänzt wird das Büropersonal durch den Lehrling Sven, der mit überambitioniertem Eifer und einer ordentlichen Portion Begriffsstutzigkeit die Handlung mit vorantreibt.

„Was man auf keinen Fall unterschätzen darf, ist ein guter Bösewicht“, erklärte Elke Woltering. „Man braucht jemanden, der der Hauptfigur Steine in den Weg legt und den man so richtig doof finden kann“ – die Geburtsstunde für Thomas Lohbach, den schnöseligen Junior-Chef. Er setzt die Hauptfigur unter Druck, die auf keinen Fall ihre Beförderung verspielen will.

Elke Woltering schrieb Laienspielern Rollen auf den Leib

Damit die Zuschauer zwischen zweitem und drittem Akt noch nicht wissen, wie das Ganze ausgeht, sorgt eine überraschende Wendung für Aufklärung und den nötigen Aha-Effekt. „Ich finde es langweilig, wenn man zu früh das Ende voraussehen kann. Darum musste der tapsige und zerstreute Abteilungsleiter Herr Thiele letztendlich der tatsächlich Böse sein“, freute sich die Autorin. Sie habe die Rollen den Laienspielern auf den Leibschreiben können. Oft passten die Personenkonstellationen eines Stückes nicht auf jede Theatergruppe. „Das wirkt manchmal recht hingebogen, wenn der Schauspieler, der den Opa spielt, eigentlich viel jünger als seine gespielte Enkelin ist.“ In Neuenkirchen hätten die Schauspieler die Figuren bestimmen können und nicht umgekehrt. Woltering: „Das macht die Sache umso glaubwürdiger und stimmiger.“